Endonezya, Apple'ın 100 milyon dolar teklifini reddetti! Yasağı kaldırmak için istediği para dudak uçuklattı

04 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:21

Endonezya - Apple gerilimi tırmanıyor. Endonezya hükümeti, şirketin yerel ekonomiye yeterince katkı yapmadığını öne sürerek iPhone 16 modellerinin satışını yasaklamıştı. Apple'ın 100 milyon dolar yatırım teklifini ise reddetmişti. Hükümetin ABD'li firmadan istediği para ise dudak uçuklattı.

Endonezya​ hükümeti, ABD'li teknoloji şirketi Apple​'ın yerel ekonomiye yeterince yatırım​ yapmadığı gerekçesiyle iPhone 16​ modellerinin satışını yasaklamıştı. Bunun üzerine Apple, yerel üretime yapmayı planladığı yatırımı 10 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkarmayı teklif etmişti ancak Endonezya bunu yeterli bulmamış görünüyor.

ENDONEZYA, APPLE'DAN 1 MİLYAR DOLAR İSTİYOR

Endonezya hükümeti, iPhone 16 satış yasağının kalkması için Apple'dan tam 1 milyar dolarlık yatırım yapmasını beklediğini ve bunun bir hafta içinde kabul edilmesini istediğini açıkladı.

Apple, Endonezya'daki varlığını güçlendirmek amacıyla 109 milyon dolar değerinde bir geliştirici akademisi kurmayı ve 10 milyon dolarlık üretim yatırımı yapmayı taahhüt etmişti. Ancak hükümet şirketin bu taahhüdünü yerine getirmediğini, yalnızca 95 milyon dolarlık bir harcama yaptığını iddia etti.

Bu durum da Endonezya'nın iPhone 16 modellerine IMEI sertifikası vermemesine ve dolayısıyla cihazların ülkede satışının yasaklanması ile sonuçlandı.

İPHONE 16 YASAĞI DEVAM EDEBİLİR

Apple'ın bu taleplere nasıl yanıt vereceği henüz belli değil. Ancak şirket, Endonezya gibi büyük bir pazardaki iPhone 16 satış yasağını kaldırmak ve ülkedeki 278 milyon tüketiciyi kaybetmemek için ciddi adımlar atmak zorunda. Aksi halde iPhone 16 yasağının devam etmesi işten bile değil.