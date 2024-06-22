Enerji üretiminde devrim... Güneş pencereleri, daha fazla elektrik üretiyor

22 Haziran 2024 14:50 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:50

Günümüzde elektrik üretiminde kullanılan güneş panelleri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Son yıllarda hem bireysel hem de kurumsal tarafta popülerlik kazanan bu teknoloji yepyeni bir boyuta evrilmiş durumda.

İspanya merkezli BIPV (Binaya Entegre Fotovoltaikler) üreticisi SolReina, "Güneş Penceresi" olarak bilinen ve termal / akustik yalıtımlı panellerden oluşan yeni bir ürün geliştirdi.

GÜNEŞ PENCERELERİ, OLDUKÇA DAYANIKLI

Binaların dış cephelerinde kullanılabilen pencereler, yüksek dayanıma sahip temperli cam kullanıldığından, mekanik streslere ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli hale geliyor.

SolReina, standart yapıdaki bir güneş penceresinin 150 ila 225 W/m2 üretimi yapabileceğini iddia etti. Bunun da sıcak günlerde elektrikli klima ihtiyacını yüzde 80'e kadar azaltabileceğini belirtti. Ayrıca sistemin tipik çatı kurulumundan yüzde 15 daha fazla fotovoltaik enerji ürettiğini de vurguladı.