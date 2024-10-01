Engelli bireylerin hayatını değiştirecek! Gözlerle kontrol edilen tekerlekli sandalye geliştirildi

01 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:00

Trakya Üniversitesi'nden Tekno-Trakya ekibi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak göz hareketleriyle kontrol edilebilen bir tekerlekli sandalye geliştirdi. Kişiye özel tasarlanan kask ve sensörler sayesinde, fiziksel temasa ihtiyaç duymadan tekerlekli sandalye yönlendirilebiliyor.

Günlük yaşamın en basit eylemleri bile kimi zaman fiziksel engelli vatandaşlar için büyük zorluklar içerebiliyor. Özgürce hareket edebilmek, kimseye bağlı olmadan istedikleri yere gidebilmek herkesin doğal bir hakkı. Ancak bu haklar çoğu zaman fiziksel engeller ve yetersiz çözümler yüzünden kısıtlanabiliyor.

GÖZ HAREKETLERİYLE KONTROL EDİLEN TEKERLEKLİ SANDALYE​

Tam da bu ihtiyaca cevap veren bir girişim Trakya Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden oluşan Tekno-Trakya ekibi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak hatta belki de günlük rutinlerini baştan aşağı değiştirecek bir teknoloji geliştirdi.

Öğrenciler Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez'in oluşturduğu ekip, koordinatör öğretim üyeleri eşliğinde yürüttükleri projede, göz hareketlerini algılayabilen sensörler sayesinde tekerlekli sandalyeyi hiçbir fiziksel temasa ihtiyaç duymadan hareket ettirebilen bir sistem geliştirdi.

Gözlerin aşağı yukarı ve sağa sola hareketleriyle kolayca kumanda edilebilen tekerlekli sandalye, sahip olduğu sensörlerle çevresindeki engelleri algılayarak güvenli bir sürüş de sağlıyor. Ekip, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisinde de 4. oldu.

KİŞİYE ÖZEL BİR KASK TASARLANIYOR

Geliştirilen teknoloji, şu şekilde çalışıyor: Engelli vatandaş, kendisine özel olarak tasarlanan kaskta bulunan kameraya göz hareketleri ile komut veriyor. Komutlar, bilgisayar tarafından işlendikten sonra kontrol kartına giden emir, hareket kabiliyetini sağlıyor.

Öğrenciler, proje kapsamında kaska ve kamera tasarımı ile yazılım geliştirme süreçlerini kendileri yürüttü. Öte yandan, şu anda işlemler bilgisayar üzerinden yapılıyor ve ekip, ileriki süreçte işlemlerin akıllı telefonla yapılması ve sesli komut özelliğinin sağlanması üzerinde de çalışıyor.

PROJEYİ 1,5 YIL ÖNCE GELİŞTİRMEYE BAŞLADILAR

Yunus Bayrak, projeyi 1,5 yıl önce geliştirmeye başladıklarını söyledi. Bayrak, fiziksel engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla yaptıklarını bildirdi. Omurilik felç geçiren hastaların yaşam kalitesini biraz daha iyileştirmeyi amaçladıklarını belirten Bayrak, yaptıkları projenin, omurilik felci geçiren hastaların göz hareketleriyle tekerlekli sandalyeyi kolay bir şekilde hareket ettirebilecekleri bilgisini paylaştı. Hasan Sönmez ise projeyi daha da geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

AKILLI GÖZLÜK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

İnsanlara fayda sağlayacak bir çalışma yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sönmez, akıllı gözlük üzerinde çalışmaları olduğunu ve projeyi geliştirip telefon uygulaması üzerinden kontrol hale getirilebilir şekilde sisteme sunacaklarını ifade etti. "Tüm vücudu felç olan sadece gözlerini hareket ettiren engelli bireyler var. Bu teknoloji sayesinde biraz daha engelleri aşıp, hayatta diğer insanlar gibi biraz gülümseyebilecekler. Zaten en büyük amacımız da buydu." diye konuştu.

Hakan Aras da engelli bireylerin yaşamına katkı sunacak projeyle TEKNOFEST'te başarı elde ettiklerini, ekip olarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Fizik Bölümü Öğr. Gör. Fahrettin Dolaştır da öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını dile getirdi.