Engelli raporu ile alınabilecek araçlar: 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi
2025 yılı için engelli raporuyla araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletilerek fiyat limiti 2 milyon 247 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde daha fazla sıfır otomobil modeli, engelli vatandaşlar için vergi avantajıyla erişilebilir hale geliyor. Engelli bireyler ve aileleri için 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi, geniş bir model yelpazesi sunuyor. İşte engelli raporu ile alınabilecek araçlar.
Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayata katılımlarını desteklemek ve bağımsızlıklarını pekiştirmek amacıyla Türkiye'de engelli araç alımına yönelik vergi muafiyeti düzenlemeleri genişletildi. Bu kapsamda 2025 engelli raporuyla alınabilecek araç fiyat limiti 2 milyon 247 bin 114 TL seviyesine yükseltilerek daha fazla modelin ÖTV muafiyeti kapsamına girmesi sağlanıyor.
Hem engelli bireyler hem de aileleri için ÖTV muafiyeti tutarındaki bu artış önemli bir fırsat olurken, özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indirimi sunulan araç seçenekleri de büyük ilgi gördü. İşte 2025 yılı için engelli raporu ile alınabilecek sıfır otomobil listesi.
ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Engelli bireylerin ÖTV indirimli araç alabilmesi için belirli şartları karşılaması gerekiyor. Yalnızca engelli vatandaşlar değil, aynı zamanda bakımını üstlenen aile üyeleri de bu haktan yararlanabiliyor.
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar adına alınan araçları, diğer aile üyeleri de kullanabiliyor. Bu durumda araç kullanımı için 18 yaş sınırlaması uygulanmazken, raporunda "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ifadesinin bulunması yeterli sayılıyor.
Engellilik oranı yüzde 90'dan az olan olan bireyler için ise belirli koşullar öngörülmüş durumda. Bu bireylerin araçlarını yalnızca kendilerinin kullanması gerektiğinden, 18 yaş sınırı bulunuyor ve engelli sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca raporlarında "sürücü belgesi alabilir" ifadesinin yer alması zorunlu tutuluyor.
ENGELLİ ARAÇ SATIŞ ŞARTLARI
Suistimalin önüne geçmek amacıyla, engelli raporuyla alınan araçların satışı için önemli kısıtlamalar getirildi. ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçlar, 5 yıl içinde satılması durumunda ÖTV istisnası hakkı kaybediliyor ve ödenmesi gerekiyor. 5 yıldan sonraysa ÖTV ödemesi olmaksızın satılabiliyor.
2025 ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK ENGELLİ ARAÇLARI
Engelli araç alım limitinin 2 milyon 247 bin 114 TL'ye, Türkiye'de pek çok sıfır otomobil modelini erişilebilir hale getirdi. Düzenleme kapsamında sıfır otomobil piyasasında 2 milyon civarında satılan birçok araç, ÖTV muafiyeti sayesinde 1 milyonu aşkın indirimlerle satın alınabiliyor.
Markaların 2024 Kasım ayı fiyat listelerine göre 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil listesi:
BYD
- Atto 3 Elektrikli: 1.590.000 TL
Citroen
- C3 tüm modeller: 1.018.000 - 1.252.000 TL
- C3 Aircross tüm modeller: 1.320.000 - 1.430.000 TL
- C4 tüm modeller: 1.427.000 - 1.645.000 TL
- C4 X tüm modeller: 1.499.000 - 1.640.000 TL
- C5 Aircross tüm modeller: 1.870.000 - 1.999.000 TL
Dacia
- Sandero Stepway tüm modeller: 1.099.000 - 1.149.000 TL
- Jogger tüm modeller: 1.305.000 - 1.599.000 TL
DFSK
- Fengon 500: 1.340.000 TL
- Fengon 5: 1.740.000 TL
- E5 PHEV Comfort: 2.240.000 TL
- E5 Trend: 2.075.000 TL
Fiat
- Egea tüm modeller: 899.900 - 1.528.900 TL
- 600e Elektrikli: 1.399.900 TL
Ford
- Focus tüm modeller: 1.620.200 - 1.897.000 TL
- Puma tüm modeller: 1.475.800 - 1.804.900 TL
- Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8AT: 2.096.500 TL
- Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium ST 8AT: 2.038.100 TL
Honda
- HR-V tüm modeller: 1.800.000 - 2.120.000 TL
- Jazz tüm modeller: 1.410.000 - 1.490.000 TL
- Civic tüm modeller: 1.895.000 - 1.995.000 TL
- City: 1.332.000 TL
Hyundai
- i10 tüm modeller: 920.000 - 1.062.000 TL
- i20 tüm modeller: 979.000 - 1.295.000 TL
- Elantra tüm modeller: 1.634.000 - 1.800.000 TL
- Bayon tüm modeller: 1.079.000 - 1.369.000 TL
- Kona tüm modeller: 1.845.000 - 2.005.000 TL
- Kona Elektrikli: 1.554.950 TL
- Ioniq 5 Elektrikli: 1.895.000 TL
- Ioniq 6 Elektrikli: 1.765.000 TL
- Tucson 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT: 1.696.076 TL
- Tucson 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT: 2.065.000 TL
- Tucson 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT: 2.115.000 TL
Kia
- Picanto tüm modeller: 1.030.500 - 1.100.500 TL
- Stonic tüm modeller: 1.270.500 - 1.445.500 TL
- EV3 tüm modeller Elektrikli: 1.490.500 - 1.920.500 TL
- Cerato: 1.385.000 TL
- Ceed HB tüm modeller: 1.450.500 - 1.550.500 TL
- Ceed SW: 1.730.500 TL
- XCeed tüm modeller: 1.500.500 - 1.590.500 TL
- Niro tüm modeller Elektrikli: 1.720.500 - 1.760.500 TL
- Sportage 1.6L 160PS DCT Live Plus: 1.910.500 TL
- Sportage 1.6L 160PS DCT Cool Plus: 2.020.500 TL
- Sportage 1.6L 160PS DCT Elegance Konfor Plus: 2.200.500 TL
- EV6 Elektrikli: 1.920.500 TL
MG
- ZS tüm modeller: 1.349.000 - 1.449.000 TL
- HS tüm modeller: 1.599.000 - 1.749.000 TL
- HS PHEV: 2.090.000 TL
- HS *Yeni: 1.990.000 TL
- ZS EV Elektrikli: 1.659.000 TL
- MG4 tüm modeller Elektrikli: 1.399.000 - 1.990.000 TL
Nissan
- Juke tüm modeller: 1.649.000 - 1.919.900 TL
- Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack: 1.999.900 TL
- Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack: 2.089.900 TL
Opel
- Corsa tüm modeller: 1.075.900 - 1.398.900 TL
- Astra tüm modeller: 1.606.900 - 1.908.900 TL
- Mokka tüm modeller: 1.588.900 - 1.711.900 TL
- Crossland: 1.477.900 TL
- Grandland tüm modeller: 1.907.900 - 2.093.900 TL
Peugeot
- 208 tüm modeller: 1.324.500 - 1.540.500 TL
- 308 tüm modeller: 1.617.500 - 1.908.000 TL
- 2008 tüm modeller: 1.634.000 - 1.944.000 TL
- 408 tüm modeller: 1.757.000 - 2.210.000 TL
- 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.210.000 TL
- 3008 ALLURE 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.190.000 TL
Renault
- Clio tüm modeller: 1.189.900 - 1.665.000 TL
- Taliant: 1.090.000 TL
- Captur tüm modeller: 1.595.000 - 1.900.000 TL
- Duster tüm modeller: 1.345.000 - 1.751.900 TL
- Megane Sedan tüm modeller: 1.546.900 - 1.782.000 TL
- Austral evolution mild hybrid 160 hp: 1.792.900 TL
- Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp: 1.946.000 TL
Seat
- Ibiza tüm modeller: 1.310.000 - 1.520.000 TL
- Arona tüm modeller: 1.420.000 - 1.520.000 TL
- Ateca tüm modeller: 1.750.000 - 2.150.000 TL
Skoda
- Fabia tüm modeller: 1.360.400 - 1.600.400 TL
- Scala tüm modeller: 1.560.400 - 1.990.400 TL
- Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.800.400 TL
- Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG: 1.910.400 TL
- Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.010.400 TL
- Superb Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.190.400 TL
- Kamiq tüm modeller: 1.660.400 - 2.115.400 TL
- Karoq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.080.400 TL
SsangYong
- Korando: 1.590.000 TL
- Torres 4x2 1.5 GDI Turbo: 2.160.000 TL
- Tivoli tüm modeller: 1.296.000 - 1.495.000 TL
- Torres EVX Elektrikli: 1.880.000 TL
Suzuki
- Swift tüm modeller: 1.359.000 - 1.449.000 TL
- S-Cross tüm modeller: 1.770.000 - 1.870.000 TL
- Vitara tüm modeller: 1.690.000 - 1.810.000 TL
- Jimny: 1.945.000 TL
Togg
- T10X tüm modeller Elektrikli: 1.432.600 - 1.823.000 TL
Toyota
- Corolla Hybrid tüm modeller: 1.825.500 - 2.082.500 TL
- Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT (Kasım indirimiyle): 2.135.000 TL
- C-HR Hybrid tüm modeller: 1.590.000 - 2.151.500 TL
- Yaris Cross Hybrid tüm modeller: 1.590.500 - 1.953.500