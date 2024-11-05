Engelli raporu ile alınabilecek araçlar: 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi

05 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:10

2025 yılı için engelli raporuyla araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletilerek fiyat limiti 2 milyon 247 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde daha fazla sıfır otomobil modeli, engelli vatandaşlar için vergi avantajıyla erişilebilir hale geliyor. Engelli bireyler ve aileleri için 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi, geniş bir model yelpazesi sunuyor. İşte engelli raporu ile alınabilecek araçlar.

Engelli raporu ile araç alacaklar dikkat! 2025 ÖTV muafiyeti için üst sınır artacak

Engelli raporu ile araç alacaklar dikkat! 2025 ÖTV muafiyeti için üst sınır artacak

Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayata katılımlarını desteklemek ve bağımsızlıklarını pekiştirmek amacıyla Türkiye'de engelli araç alımına yönelik vergi muafiyeti düzenlemeleri genişletildi. Bu kapsamda 2025 engelli raporuyla alınabilecek araç fiyat limiti 2 milyon 247 bin 114 TL seviyesine yükseltilerek daha fazla modelin ÖTV muafiyeti kapsamına girmesi sağlanıyor.

Hem engelli bireyler hem de aileleri için ÖTV muafiyeti tutarındaki bu artış önemli bir fırsat olurken, özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indirimi sunulan araç seçenekleri de büyük ilgi gördü. İşte 2025 yılı için engelli raporu ile alınabilecek sıfır otomobil listesi.

ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Engelli bireylerin ÖTV indirimli araç alabilmesi için belirli şartları karşılaması gerekiyor. Yalnızca engelli vatandaşlar değil, aynı zamanda bakımını üstlenen aile üyeleri de bu haktan yararlanabiliyor.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar adına alınan araçları, diğer aile üyeleri de kullanabiliyor. Bu durumda araç kullanımı için 18 yaş sınırlaması uygulanmazken, raporunda "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ifadesinin bulunması yeterli sayılıyor.

Engellilik oranı yüzde 90'dan az olan olan bireyler için ise belirli koşullar öngörülmüş durumda. Bu bireylerin araçlarını yalnızca kendilerinin kullanması gerektiğinden, 18 yaş sınırı bulunuyor ve engelli sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca raporlarında "sürücü belgesi alabilir" ifadesinin yer alması zorunlu tutuluyor.

ENGELLİ ARAÇ SATIŞ ŞARTLARI

Suistimalin önüne geçmek amacıyla, engelli raporuyla alınan araçların satışı için önemli kısıtlamalar getirildi. ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçlar, 5 yıl içinde satılması durumunda ÖTV istisnası hakkı kaybediliyor ve ödenmesi gerekiyor. 5 yıldan sonraysa ÖTV ödemesi olmaksızın satılabiliyor.

2025 ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK ENGELLİ ARAÇLARI

Engelli araç alım limitinin 2 milyon 247 bin 114 TL'ye, Türkiye'de pek çok sıfır otomobil modelini erişilebilir hale getirdi. Düzenleme kapsamında sıfır otomobil piyasasında 2 milyon civarında satılan birçok araç, ÖTV muafiyeti sayesinde 1 milyonu aşkın indirimlerle satın alınabiliyor.

Markaların 2024 Kasım ayı fiyat listelerine göre 2025 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil listesi:

BYD

Atto 3 Elektrikli: 1.590.000 TL

Citroen

C3 tüm modeller: 1.018.000 - 1.252.000 TL

C3 Aircross tüm modeller: 1.320.000 - 1.430.000 TL

C4 tüm modeller: 1.427.000 - 1.645.000 TL

C4 X tüm modeller: 1.499.000 - 1.640.000 TL

C5 Aircross tüm modeller: 1.870.000 - 1.999.000 TL

Dacia

Sandero Stepway tüm modeller: 1.099.000 - 1.149.000 TL

Jogger tüm modeller: 1.305.000 - 1.599.000 TL

DFSK

Fengon 500: 1.340.000 TL

Fengon 5: 1.740.000 TL

E5 PHEV Comfort: 2.240.000 TL

E5 Trend: 2.075.000 TL

Fiat

Egea tüm modeller: 899.900 - 1.528.900 TL

600e Elektrikli: 1.399.900 TL

Ford

Focus tüm modeller: 1.620.200 - 1.897.000 TL

Puma tüm modeller: 1.475.800 - 1.804.900 TL

Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8AT: 2.096.500 TL

Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium ST 8AT: 2.038.100 TL

Honda

HR-V tüm modeller: 1.800.000 - 2.120.000 TL

Jazz tüm modeller: 1.410.000 - 1.490.000 TL

Civic tüm modeller: 1.895.000 - 1.995.000 TL

City: 1.332.000 TL

Hyundai

i10 tüm modeller: 920.000 - 1.062.000 TL

i20 tüm modeller: 979.000 - 1.295.000 TL

Elantra tüm modeller: 1.634.000 - 1.800.000 TL

Bayon tüm modeller: 1.079.000 - 1.369.000 TL

Kona tüm modeller: 1.845.000 - 2.005.000 TL

Kona Elektrikli: 1.554.950 TL

Ioniq 5 Elektrikli: 1.895.000 TL

Ioniq 6 Elektrikli: 1.765.000 TL

Tucson 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT: 1.696.076 TL

Tucson 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT: 2.065.000 TL

Tucson 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT: 2.115.000 TL

Kia

Picanto tüm modeller: 1.030.500 - 1.100.500 TL

Stonic tüm modeller: 1.270.500 - 1.445.500 TL

EV3 tüm modeller Elektrikli: 1.490.500 - 1.920.500 TL

Cerato: 1.385.000 TL

Ceed HB tüm modeller: 1.450.500 - 1.550.500 TL

Ceed SW: 1.730.500 TL

XCeed tüm modeller: 1.500.500 - 1.590.500 TL

Niro tüm modeller Elektrikli: 1.720.500 - 1.760.500 TL

Sportage 1.6L 160PS DCT Live Plus: 1.910.500 TL

Sportage 1.6L 160PS DCT Cool Plus: 2.020.500 TL

Sportage 1.6L 160PS DCT Elegance Konfor Plus: 2.200.500 TL

EV6 Elektrikli: 1.920.500 TL

MG

ZS tüm modeller: 1.349.000 - 1.449.000 TL

HS tüm modeller: 1.599.000 - 1.749.000 TL

HS PHEV: 2.090.000 TL

HS *Yeni: 1.990.000 TL

ZS EV Elektrikli: 1.659.000 TL

MG4 tüm modeller Elektrikli: 1.399.000 - 1.990.000 TL

Nissan

Juke tüm modeller: 1.649.000 - 1.919.900 TL

Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack: 1.999.900 TL

Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack: 2.089.900 TL

Opel

Corsa tüm modeller: 1.075.900 - 1.398.900 TL

Astra tüm modeller: 1.606.900 - 1.908.900 TL

Mokka tüm modeller: 1.588.900 - 1.711.900 TL

Crossland: 1.477.900 TL

Grandland tüm modeller: 1.907.900 - 2.093.900 TL

Peugeot

208 tüm modeller: 1.324.500 - 1.540.500 TL

308 tüm modeller: 1.617.500 - 1.908.000 TL

2008 tüm modeller: 1.634.000 - 1.944.000 TL

408 tüm modeller: 1.757.000 - 2.210.000 TL

508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.210.000 TL

3008 ALLURE 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.190.000 TL

Renault

Clio tüm modeller: 1.189.900 - 1.665.000 TL

Taliant: 1.090.000 TL

Captur tüm modeller: 1.595.000 - 1.900.000 TL

Duster tüm modeller: 1.345.000 - 1.751.900 TL

Megane Sedan tüm modeller: 1.546.900 - 1.782.000 TL

Austral evolution mild hybrid 160 hp: 1.792.900 TL

Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp: 1.946.000 TL

Seat

Ibiza tüm modeller: 1.310.000 - 1.520.000 TL

Arona tüm modeller: 1.420.000 - 1.520.000 TL

Ateca tüm modeller: 1.750.000 - 2.150.000 TL

Skoda

Fabia tüm modeller: 1.360.400 - 1.600.400 TL

Scala tüm modeller: 1.560.400 - 1.990.400 TL

Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.800.400 TL

Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG: 1.910.400 TL

Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.010.400 TL

Superb Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.190.400 TL

Kamiq tüm modeller: 1.660.400 - 2.115.400 TL

Karoq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.080.400 TL

SsangYong

Korando: 1.590.000 TL

Torres 4x2 1.5 GDI Turbo: 2.160.000 TL

Tivoli tüm modeller: 1.296.000 - 1.495.000 TL

Torres EVX Elektrikli: 1.880.000 TL

Suzuki

Swift tüm modeller: 1.359.000 - 1.449.000 TL

S-Cross tüm modeller: 1.770.000 - 1.870.000 TL

Vitara tüm modeller: 1.690.000 - 1.810.000 TL

Jimny: 1.945.000 TL

Togg

T10X tüm modeller Elektrikli: 1.432.600 - 1.823.000 TL

Toyota