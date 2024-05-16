Entertech İstanbul Teknokent, EURITECH Summit 2024'te Yerini Aldı!

16 May 2024 16:39 - Güncelleme : 16 May 2024 16:41

Avrasya'nın en kapsamlı Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji etkinliği olma özelliği taşıyan EURITECH Summit 2024, 15-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da “Yarına Güç Ver” temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Ekosistemin önde gelen girişimcilerinin ve teknoloji şirketlerinin yer aldığı fuarda İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Teknokent’i Entertech İstanbul Teknokent girişimcileriyle birlikte yer aldı.

BAKAN YARDIMCILARI ENTERTECH STANDINI ZİYARET ETTİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Entertech standını ziyaret ederek Entertech bünyesinde faaliyet gösteren girişimleri dinledi. Giyilebilir spor teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Entertech girişimcisi, Actinsport'un kurucuları Hamit Üçüncü ve Doç. Dr. Osman Ateş girişimleri hakkında bilgiler verdi.

'İNOVASYON EKOSİSTEMİ OLUŞTURUYORUZ'

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu “Entertech İstanbul Teknokent olarak gelecek vizyonumuzu ‘sosyal ve teknolojik etki odaklı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve küresel çapta geleceği şekillendiren bir inovasyon ekosistemi oluşturmak’ olarak tanımlıyor ve bu bağlamda hedefler koyarak ilerliyoruz. Entertech bugün, yaklaşık 14 bin m2 kiralanabilir alanda 140’ın üzerinde teknoloji firması barındırıyor. Firmalarımıza sadece fiziksel alan sağlamakla kalmayıp Teknokent’te ve üniversitelerde ortaya çıkan bilginin ekonomik değere dönüştürülmesine dair TRL geliştirme, prototipleştirme, projelendirme, şirketleşme, ürünleştirme, ticarileştirme ve ticarileştirme sonrası finansal yönetim, gelir paylaşımı, yatırım bulma ve yatırım alma gibi süreçlere de rehberlik ediyoruz” şeklinde konuştu.