Epic Games, 3 bin TL'lik oyun paketini ücretsiz yaptı

09 May 2024 17:01 - Güncelleme : 09 May 2024 17:01

Her perşembe ücretsiz oyun kampanyasıyla karşımıza çıkan Epic Games bu hafta bomba bir hamle yaptı. Firestone oyununda kullanılmak üzere, toplam değeri 100 dolar (yaklaşık 3 bin 250 TL) olan bir paketi bedava dağıtıyor.

Epic Games'teki ücretsiz içerikler çoğu zaman bağımsız oyunlardan oluşsa da, platformun kullanıcılarına nadiren de olsa oynaması ücretsiz oyunlarda içerik sunduğuna şahit oluyoruz. Bu hafta o dönemlerden birindeyiz.

Şu ana kadar Epic Games Store kullanıcılarının indirebileceği iki ücretsiz bağımsız oyun vardı: Cat Quest 2 ve Orcs Must Die 3. Bugünden itibaren bu oyunların yerlerine Circus Electrique ve oynaması ücretsiz RPG Firestone'de kullanılacak bir içerik paketi eklendi.

Bu ücretsiz oyunlar 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında sunulacak. Circus Electrique, 2022'de yayınlanan bir sirki yönetmeyi konu alan taktiksel bir RPG oyunu olurken, Firestone ise aksiyon kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor ve isteyen herkes ücretsiz olarak dolar değerindeki içeriğe sahip olabiliyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games ücretsiz oyunları yüklemek için Epic hesabınızın olması şart. Eğer yoksa firmanın internet sitesine girerek kaydolabilir ve bedava verilen oyunları indirebilirsiniz. Kampanya süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

Bu haftaki iki oyun 9 Mayıs saat 18.00'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.