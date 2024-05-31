Epic Games, fiyatı 1.200 TL'yi aşan sevilen oyunu bedava yaptı

31 May 2024 15:13 - Güncelleme : 31 May 2024 15:13

Epic Games, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki bedava oyun fırsatında, Steam fiyatı 1.200 TL'yi aşan Chivalry 2 ücretsiz olarak erişime açıldı.

Chivalry 2 ortaçağ filmlerindeki savaşlardan ilham alarak ortaya çıkmış çevrimiçi bir birinci şahıs 'slasher' oyunu olup, oyunculara, çarpışan kılıçlardan alev oku yağmurlarına ve büyük kale kuşatmalarına kadar, işlenen dönemin en meşhur anlarını yaşatmayı vaat ediyor.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNU

"Torn Banner Studios" tarafından geliştirilen, "Tripwire Interactive" tarafından yayınlanan Chivalry 2, 6 Haziran Perşembe saat 18.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

KAMPANYA BİTTİĞİNDE OYUN SİLİNMİYOR

Epic Games'teki bedava oyunların güzel tarafı; kampanya sona erdiğinde bilgisayarınızdan silinmiyor veya oynaması durdurulmuyor. Bu nedenle, oynamayacak olsanız bile Epic Games Store'daki kütüphanenize eklemenizde yarar olacaktır.

Öte yandan oyunun minimum Windows 10 64-bit işletim sistemi, Intel Core i3-4370 işlemci, 8 GB bellek ve 20 GB depolama alanı gereksinimlerine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Seslendirme dili İngilizce olan Chivalry 2, Türkçe hariç Almanca, Fransızca, Rusça, Brezilya Portekizcesi gibi birçok dilde altyazı desteği sunuyor.