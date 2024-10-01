Epic Games, Samsung'u mahkemeye verdi! Hedefte 'Otomatik Engelleyici' özelliği var

01 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:11

Epic Games, Samsung'un yeni cihazlarında varsayılan olarak etkinleştirilen "Otomatik Engelleyici" özelliğinin kullanıcıların Epic Games Store’u yüklemesini zorlaştırdığı iddiasıyla, Google ve Samsung'a karşı yeni bir dava açtı.

Daha önce, Google'ın Android cihazlarda uygulama dağıtımı ve uygulama içi ödeme sistemleri üzerinde kurduğu tekeli mahkemede kanıtlayarak büyük bir zafer elde eden Epic Games​, şimdi de yeni bir hukuk savaşı başlattı. Bu kez hedefte, Samsung​'un yeni cihazlarında varsayılan olarak etkinleştirdiği "Otomatik Engelleyici" (Auto Blocker) özelliği var.

"SAMSUNG VE GOOGLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Epic Games, Samsung'un "Otomatik Engelleyici" özelliği nedeniyle kullanıcıların Epic Games Store'u cihazlarına yüklemekte zorlandığını belirtiyor. Samsung, bu özellikle varsayılan olarak yalnızca Google Play Store​ ve Samsung Galaxy Store'dan uygulama yüklemeye izin veriyor ve üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesini engelliyor. Kullanıcılar, bu özelliği devre dışı bırakmadıkça Epic Games Store gibi mağazalardan uygulama yükleyemiyor.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, üçüncü taraf uygulamaları engellemek konusunda Google ve Samsung'un ittifak yaptığını iddia ediyor ancak bu iddiayı destekleyecek somut bir kanıt henüz ortaya konulabilmiş değil.

The Verge editörü Sean Hollister, Epic Games'in iddiasını araştırmak için bir test yaptı. Gerçekten de Samsung'un telefonlarına Epic Games Store'un yüklenmesinin zorlaştırıldığını tespit etti. Hollister, "Otomatik Engelleyici" özelliğini devre dışı bırakmak istediğinde ise açıklayıcı bilgiye rastlamadı.

Arama çubuğuna "otomatik engelleyici kapat" yazdıktan sonra sonuçlara ulaştığını belirten Hollister, bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç adımı geçmek zorunda kaldı. Bu durum, Epic Games'in iddialarını destekler nitelikte.

EPIC GAMES, GOOGLE VE APPLE'A KARŞI ZAFER KAZANMIŞTI

Epic Games, daha önce hem Google'a hem de Apple'a karşı önemli zaferler kazanmıştı. Google, Android cihazlarda uygulama dağıtımını ve uygulama içi ödeme sistemlerini tekelinde tutmakla suçlanmış ve bu konuda haksız bulunmuştu. Apple ise Epic Games’in kendi uygulama mağazasını iOS cihazlarda başlatmasına izin vermemişti. Ancak bu konuda Avrupa Birliği'nin baskısı sonucu Apple, geri adım atarak App Store dışındaki mağazaları kabul etmeye başladı.