Epic Games, ücretsiz FM 24 vererek bombayı patlattı! Football Manager 24'ü bedava oynamak için son tarih

05 Eylül 2024 16:46 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:48

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games, Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts oyunlarını ücretsiz dağıtma kararı aldı. Her ikisi de oyun dünyasında ses getiren bu yapımlar, kısa süreliğine bedava olacak. Peki Epic Games oyunları: FM 24 ve Sniper Ghost Warrior Contracts nasıl ücretsiz indirilir? İşte oynamak için son tarih!

Epic Games Store oyun dünyasını hareketlendiren bir kampanyaya imza atıyor. Bu hafta, futbol severleri heyecanlandıracak Football Manager 2024 ve aksiyon tutkunlarının radarına girecek Sniper Ghost Warrior Contracts, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Futbol menajerlik deneyimini en üst seviyeye taşıyan Football Manager 2024 ve taktiksel nişancı gizli video oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts, sınırlı bir süre için oyun severlerin koleksiyonuna hiçbir ücret ödemeden eklenebilecek. Peki FM 24 ücretsiz nasıl alınır?

FM 24 SAAT KAÇTA ÜCRETSİZ OLACAK?

Bu hafta Epic Games Store'un ücretsiz oyun fırsatı, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Football Manager 2024, 5 Eylül saat 18.00 itibarıyla ücretsiz olarak indirilebilecek. Normalde 1199 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışta olan oyun, 7 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

7. günün ardından FM 24, yeniden ücretli olmaya devam edecek ancak bu süre zarfında oyunu kütüphanesine eklemiş olanlar için bir şey değişmeyecek. Oyuna para vermeden erişmeye devam edecekler.

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Benzer şekilde, aksiyon dolu Sniper Ghost Warrior Contracts ise normalde 620 TL'lik fiyat etiketine sahip olmasına karşın FM 24 ile aynı saatte ve aynı süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Football Manager 24, ücretsiz indirme işlemi için Epic Games Store hesabı gerektiriyor. Epic Games'in internet sitesi üzerinden veya Epic Games Launcher programını yükleyerek hesap oluşturulabiliyor.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, oyunu indirmek için Epic Games Launcher programını açmak ve arama çubuğuna "FM 2024" yazıp oyunu bulmak gerekiyor. Akabinde ücretsiz olarak indirip futbol menajerlik macerasına başlamak mümkün.