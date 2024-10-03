Epic Games, ücretsiz oyun kampanyalarını mobile taşıyor

03 Ekim 2024 14:58 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:58

Epic Games, mobil oyunculara ücretsiz oyun dağıtmaya başlayacak. PC platformunda her hafta bir veya birkaç tane bedava oyun sunarak popülerlik kazanan Epic Games, bu stratejiyi mobil mağazasına taşıyarak daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Epic Games, mobil oyunculara müjde niteliğinde bir haber verdi. PC oyuncularına her hafta düzenli bir şekilde ücretsiz oyun dağıtan gönüllerinde adeta taht kuran Epic Games, yakında mobil mağazasında da ücretsiz oyun kampanyalarını başlatacağını açıkladı.

Steam, Türkiye'de dolar ile satış yapmaya başladığından beri oyun fiyatları ciddi oranlarda artmıştı. Epic Games, hâlâ Türk Lirası ile uygun fiyatlı satış yapan sayılı oyun platformlarından biri olarak Türk oyun severlerin ilgisini çekiyordu.

EPIC GAMES, ÜCRETSİZ MOBİL OYUN DAĞITACAK

Şirketin ücretsiz oyun kampanyaları, Epic Games Store'un büyümesinde büyük rol oynadı. Bilgisayar platformunda her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla adından sıkça söz ettiren Epic Games, bu stratejiyi şimdi mobil dünyaya taşıyarak daha geniş bir kitleyi yakalamayı hedefliyor.

Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison, şirketin mobil mağazasında 50'ye yakın üçüncü parti oyunun yer alacağını belirtti. Sadece ücretsiz oyunlarla sınırlı kalmayan Epic Games, mobil mağazasına çapraz platform desteği ve oyun içi sohbet gibi özellikler de ekleyecek. Yakın zamanda piyasaya sürülecek ilk üçüncü parti oyunlardan biri olan Ark: Ultimate Mobile Edition, yeni dönemin ilk işaret fişeği olacak.