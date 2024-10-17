Erişim engeli getirilen Discord için beklenmedik gelişme

17 Ekim 2024 17:43 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:30

Discord, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla geçtiğimiz hafta Türkiye'de erişime engellendi ve şimdi de iPhone kullanıcıları için App Store'dan kaldırıldı. Discord'un neden App Store'dan kaldırıldığına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı. Peki Discord neden engellendi? Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

Popüler iletişim platformu Discord​, erişim engeli​ cezasına çarptırılmasının ardından Türkiye​'deki kullanıcılar için yeni bir engelle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Discord, şimdi de Türkiye'deki iPhone uygulama mağazasından kaldırıldı.

DISCORD NEDEN KALDIRILDI?

Discord'un App Store​ Türkiye'den neden kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hatırlatmak gerekirse, Ekşi Sözlük mobil uygulaması da Türkiye'de engelli olduğu günlerde mağazalardan kaldırılmıştı. Ancak bir dönem Instagram da erişim engeli cezasına çarptırılmasına rağmen mobil uygulaması kaldırılmamıştı.

Discord'un erişim engelinin devam ettiği süreçte App Store'dan silinmesi, birçok kullanıcıda kafa karışıklığına yol açtı. Halihazırda Discord uygulamasını kullananlar, VPN​ (Sanal Özel Ağ) yazılımları aracılığıyla platforma erişim sağlamayı sürdürebiliyor. Ancak yeni kullanıcılar, App Store üzerinden uygulamayı indiremedikleri için platforma ulaşamayacak.

ShiftDelete.Net'in haberine göre bazı kullanıcılar, uygulamanın App Store aramasında görünmediğini ve indirme bağlantıları üzerinden de erişilemediğini bildirdi.

DISCORD AÇILACAK MI?

Sosyal medya üzerinden iletişim ihtiyaçlarını Discord üzerinden gideren kullanıcılar, "Discord açılacak mı?" diye merak ediyor. Bu konuda yetkililerden gelen net bir açıklama yok. Dolayısıyla Discord erişim engeli cezasının ne zaman kaldırılacağına dair bilgi verilemiyor.

DISCORD NEDEN ENGELLENDİ?

Son günlerde yaşanan skandal olaylar nedeniyle Discord için erişim engeli kararı verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacaklarını belirterek, "Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz" ifadesini kullandı.

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirdiklerini belirten Uraloğlu, Discord ile alakalı şu sözleri sarf etti:

"Burası tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik.

Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Bu Discord, kendi bilgilerini, IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var."