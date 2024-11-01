Eski Google CEO'su Schmidt'ten ABD ordusuna çağrı: "Tankları satın, İHA alın"

01 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:45

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, ABD ordusuna geleneksel savaş araçlarını bırakıp insansız hava araçlarına (İHA) yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Schmidt, günümüz savaşlarında düşük maliyetli İHA'ların pahalı tanklardan daha etkili olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının da bunu kanıtladığını belirtti.

Eski Google CEO'su ve milyarder yatırımcı Eric Schmidt, ABD ordusuna seslenerek tank​, top ve havan gibi geleneksel savaş araçlarından vazgeçip insansız hava araçlarına (İHA) yönelme çağrısında bulundu. Schmidt, Suudi Arabistan'da düzenlenen Future Investment Initiative etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ordusunun sahip olduğu binlerce tankın artık günümüz savaş koşullarına uymadığını belirtti.

Schmidt, ABD'nin depolarında binlerce tank bulunduğunu ve bunların savaş stratejisinde etkinliğini yitirdiğini ifade etti. "Bu tankları verin, yerine drone alın" diyen Schmidt, geleneksel savaş araçlarının modern çatışma ortamında etkisiz kaldığını vurguladı.

UKRAYNA SAVAŞI: İHA​'LARIN GÜCÜ GÖSTERDİ

Schmidt, Rusya-Ukrayna savaşında küçük ve uygun maliyetli İHA'ların, devasa maliyetli tankları rahatça imha edebildiğini söyledi. "5 bin dolarlık bir drone, 5 milyon dolarlık bir tankı yok edebiliyor" diyen eski Google CEO'su, bu dönüşümün savaş stratejilerinde devrim yaptığını belirtti.

Eric Schmidt, ayrıca "White Stork" isimli askeri bir girişim kurarak kamikaze İHA'lar geliştirmeye odaklanıyor. Bu İHA'lar, savaş alanında belirli bir süre boyunca havada bekleyerek hedef tespit ediyor ve yapay zeka desteği sayesinde, GPS engellemeleri olsa bile hedefini başarıyla vurabiliyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SAVAŞIN GELECEĞİ Mİ?

Schmidt, insansız hava araçlarının savaşın geleceği olduğunu savunuyor. Schmidt'e göre Ukrayna ordusu İHA'lar sayesinde, asker sayısı ve hava üstünlüğü bakımından daha güçlü olan Rus ordusuna karşı avantaj sağladı. "Ukrayna, inovasyon gücüyle düşmanı sürekli şaşırttı" diyen Schmidt, yeni teknolojilere hızlı adaptasyonun savaştaki dengeyi değiştirdiğini vurguluyor.

Bu açıklamalar, savaş stratejilerinde insansız hava araçlarının giderek daha büyük bir rol oynayacağının sinyallerini veriyor. Schmidt'e göre, klasik savaş araçlarının devri kapanıyor ve geleceğin savaş alanında robotlar ve insansız hava araçları başrolde olacak.