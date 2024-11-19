Eski iPhone sahiplerine kötü haber! Apple resmen fişini çekti, artık kullanılamayacak

19 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:47

Apple, iOS 8 ve daha eski sürümlerde iCloud yedekleme desteğini aralık itibarıyla sonlandıracağını açıkladı. Bu değişiklikle bulut yedeklemeleri silinecek ancak iTunes veya bilgisayar üzerinden yapılan yerel yedeklemeler kalacak. İşte değişikliğin devreye alınacağı tarih!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple​, iPhone​ kullanıcılarına gönderdiği resmi bir e-posta ile iCloud​ yedekleme özelliğinin iOS​ 8 veya daha eski sürümlerde artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Şirket bu değişikliğin cihazdaki mevcut verilerinizi etkilemeyeceğini belirtirken kararın ne zaman devreye alınacağını açıkladı.

APPLE, İOS 8 VE ÖNCESİ İÇİN İCLOUD YEDEKLEME DESTEĞİNİ SONLANDIRIYOR

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, iOS 8 öncesi yedeklemeler buluttan tamamen silinecek. Ancak iTunes, macOS veya Windows için Apple Devices uygulaması aracılığıyla oluşturulan yerel yedeklemeler etkilenmeyecek. Dolayısıyla cihazınızı iCloud dışındaki bu yöntemlerle yedeklemeye devam edebileceksiniz.

ARALIK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu değişiklikle birlikte iOS 8 veya daha önceki sürümlerde çalışan cihazlarda iCloud yedekleme özelliği devre dışı bırakılacak. Şirket minimum yazılım gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlaması amacıyla aldığı bu kararı 18 Aralık 2024 tarihinde devreye alacağı bilgisini paylaştı.

"Peki şimdi ne olacak?" diye kara kara düşünüyorsanız, endişelenmenize gerek yok: Zira cihazınızın iOS 9 işletim sistemine yükseltmeniz yeterli. Ancak tabii ki telefonunuz bu sürümü destekliyorsa. Aksi halde iki seçeneğiniz kalıyor; ya daha güncel bir iPhone'a geçeceksiniz ya da yedeklemelere bilgisayar üzerinden devam edeceksiniz.