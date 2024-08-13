Eski NASA çalışanı, "Samanyolu'nun fotoğrafları doğru değil" dedi, şoke edici gerçeği açıkladı

13 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:10

Dünya'nın da içinde bulunduğu ve merkezinde "Sagittarius A*" isimli bir süper kütleli kara deliği barındıran Samanyolu Galaksisi'nin bir fotoğrafını internette arattığınızda, galaksiyi tüm ihtişamıyla sergileyen onlarca fotoğrafa denk gelirsiniz.

Ancak eski bir NASA Uzay Analisti olan Alexandra Doten, yaptığı açıklamada vatandaşların sadece bilim insanlarının Samanyolu'nun nasıl göründüğüne dair tahmin ettiği çizimleri gördüğünü savunarak bu fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Doten'e göre bunun nedeni; Samanyolu Galaksi'nin tamamının fotoğrafını çekebilmek için bir uzay aracını galaksinin sınırlarının ötesine göndermek gerekiyor ve bu da asla mümkün değil.

"SAMANYOLU GALAKSİSİ'Nİ ASLA GÖREMEYECEĞİZ"

Alexandra Doten, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "İçinde yaşadığımız galaksi olan Samanyolu'nun tek bir tam fotoğrafı bile yok. Samanyolu'nun gördüğünüz her tam görüntüsü bir illüstrasyondur. Samanyolu'nu bu şekilde göremeyiz ve insanların asla görebileceğini sanmıyorum." dedi.

Doten bir bilim içeriği üreticisi ve NASA Genel Merkezi'ndeki Uzay İletişimi ve Navigasyon (SCaN) Şubesine teknik ve politika desteği sağlayan eski bir NASA uzay analistiydi.

Samanyolu, 100 bin ışık yılı genişliğinde ve 1.000 ışık yılı kalınlığında disk şeklinde spiral bir galaksi olup, gezegenimiz de galaksinin merkezi ile dış kenarı arasında kabaca yarı yolda bulunan bir Güneş sisteminde yer alıyor.

BİR UZAY ARACI, SAMANYOLU'NU HANGİ ŞARTLARDA GÖREBİLİR?

Doten, galaksimizi bütünüyle fotoğraflamak için bir uzay aracının Samanyolu diskinden yukarı veya aşağı seyahat etmesi ve inanılmaz derecede uzağa gitmesi gerektiğini söyledi. Bu, aracın galaksimizin sınırının çok ötesine ulaşması demek ki bu da en az 500 ışık yılı anlamına geliyor.

Doten, "Ancak bir uzay aracının şimdiye kadar gittiği en uzak mesafe, bir sonraki en yakın yıldıza bile değil" dedi. Voyager 1 şu anda bir uzay aracının kat ettiği en uzak mesafe rekorunu elinde tutuyor. Ancak bu bile Dünya'dan sadece 0,002 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Dolayısıyla bir uzay aracının galaksimizin dışına seyahat edebilmesine pek olası gözle bakılmıyor.

Ancak Doten, gökbilimcilerin Dünya'dan görebildiğimiz şeylere dayanarak Samanyolu'nun neye benzemesi gerektiğine dair doğru çizimler oluşturabileceklerini açıkladı.

PEKİ SAMANYOLU GALAKSİSİ ŞEKLİ NASIL MODELLENDİ?

Galaksimizin spiral bir disk şeklinde olduğuna dair ilk ipucu sadece yukarı bakarak elde edildi. Gökbilimciler Samanyolu'nun gökyüzü boyunca uzanan parlak yıldız şeridinden düz bir disk şeklinde olduğunu tahmin ettiler.

Çok karanlık ve açık bir gecede gökyüzüne baktıysanız muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu bandı Samanyolu'nun içinden görebiliyor olmamız bize galaksimizin temelde düz olduğunu gösteriyor ki spiral bir galakside yaşadığımızın da güçlü bir kanıtı.

Şayet oval şekilli eliptik bir galakside yaşıyor olsaydık, tek bir bantta yoğunlaşmış yıldızlar yerine gökyüzünün her tarafına yayılmış yıldızlar görecektik.

Ayrıca Samanyolu'nun şekli Hubble, Chandra, Spitzer ve James Webb gibi güçlü teleskoplar tarafından çekilen görüntülerle de doğrulandı. Bu teleskoplar galaksimizin birçok farklı ışık dalga boyundaki görüntülerini yakalayarak gökbilimcilerin Samanyolu'nun tam merkezine bakabilmelerini sağlıyor.

Gökbilimciler ayrıca yıldızların bu merkezin yörüngesindeki hareketlerini izleyebiliyor ve yerçekimi anlayışımızı kullanarak çekirdeğin neye benzemesi gerektiğini modelleyebiliyor.