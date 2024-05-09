Eski NASA çalışanı, uzaylıların var olabileceği gezegenleri açıkladı

09 May 2024 15:32 - Güncelleme : 09 May 2024 15:35

Uzaylıların varlığı hakkında kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte, evrenin genişliği ve çeşitliliği nedeniyle dünya dışı varlıkların olasılığı hakkında büyük bir merak ve spekülasyon var.

Bilim insanları, gezegen dışı yaşam arayışlarını sürdürüyorlar ve uzaylıları araştırmak için çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. "Evrende yalnız mıyız?" sorusunun şimdiye kadar kesin bir cevabı bulunamamış olsa da eski bir NASA çalışanı olan Dr. Lisa Kaltenegge'den çarpıcı bir açıklama geldi.

DÜNYA DIŞI YAŞAMIN OLABİLECEĞİ GEZEGENLER

Ötegezegenlerde yaşamı keşfetmenin ve onlarla iletişim kurmanın, insanlığın önündeki en büyük zorluklardan biri olacağını söyleyen Kaltenegge, dünya dışında yaşamın var olabileceği üç gezegeni açıkladı.

KEPLER-62 GEZEGENİ

Güneş sistemimizden yaklaşık 980 ışık yılı uzaklıkta bulunan 'turuncu cüce' yıldız Kepler-62'nin etrafında dönen en az iki olası su dünyası var: Kepler 62-e ve Kepler 62-f.

Her iki ötegezegen de Dünya ile Neptün'ün boyutları arasında olurken, NASA'nın 9 yıl önceki bir araştırma raporunda Kepler 62-f, dünya dışı yaşamı desteklemek için keşfedilen en umut verici gezegenlerden biri olarak belirtildi. Peki bu gezegende ne var?

Dr. Kaltenegger, "Ted Chiang'ın 1998 tarihli bilimkurgu romanı Story of Your Life'da tasavvur edilen ve 2016 yapımı Arrival filminin temelini oluşturan ahtapot benzeri canlılar (heptapodlar), büyük okyanus dünyalarını düşündüğümde aklıma geliyor" ifadesini kullandı.

Gelişmiş uzay yaşamı olmasa bile Dr. Kaltenegger, Kepler-62 dünyalarının turistik ziyaretler için ideal noktalar olabileceğine inanıyor.

ÜÇ ÖTEGEZEGENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR: TRAPPIST-1

Dr. Kaltenegger'e göre, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta, Trappist-1'in etrafında dönen çeşitli yaşanabilir bölge niteliklerini taşıyan üç ötegezegen bulunuyor.

Bunlardan ilk ikisi Trappist-1e ve Trappist-1f, ılıman sıcaklıklara ve uygun özelliklere sahip. Özellikle Trappist-1e, Dünya'nın yüzde 70'ine yakın bir kütlesi ve sadece 4,3 milyon kilometre uzaklıkta bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Trappist-1f ise, Dünya'dan yüzde dört daha büyük olup, yıldızın biraz daha uzak bir yörüngesinde dönmekte. Trappist-1e'deki bir yıl tam bir hafta bile değil, sadece 6,1 gün. Yani yörünge döngüsünü tamamlaması 9,2 gün süren Trappist-1f'deki bir yıldan biraz daha uzun.

GÜNEŞ BATMIYOR DA DOĞMUYOR DA: PROXIMA CENTAURI

Güneş sistemimizin en yakın komşularından biri olan Proxima Centauri yıldız sistemi sadece 4,25 ışık yılı ya da Trappist-1 gibi yıldız sistemlerinin onda biri kadar uzakta duruyor.

'Yaşama elverişli olma ihtimali en yüksek' gezegen olan Proxima Centauri b, ev sahibi yıldızıyla gelgitsel olarak kilitlenmiş durumda, yani Dr. Kaltenegger'in deyimiyle 'güneşin hiç batmadığı ya da doğmadığı' bir gezegen.