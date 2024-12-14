Eski OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu: ChatGPT ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu

14 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:27

Eski OpenAI araştırmacısı Suchir Balaji, San Francisco'daki evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Balaji'nin intihar ettiği belirlendi. Balaji, ChatGPT ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

26 yaşındaki eski OpenAI araştırmacısı Suchir Balaji, ABD'nin San Francisco şehrindeki evinde ölü bulundu. CNBC'nin aktardığına göre, Balaji, bu yılın başlarında OpenAI'dan ayrılmış ve şirketin popüler sohbet robotu ChatGPT'yi geliştirirken ABD telif hakkı yasalarını ihlal ettiğine dair endişelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

San Francisco Adli Tıp Kurumu Başkanı David Serrano Sewell, cuma günü CNBC'ye gönderdiği e-postada "Ölüm şeklinin intihar olduğu tespit edildi" dedi. Sewell, Balaji'nin yakın akrabalarına haber verildiğini söyledi.

CİNAYETE DAİR BULGUYA RASTLANMADI

San Francisco Polis Departmanı bir e-postada, 26 Kasım günü öğleden sonra memurların Buchanan Caddesi'ndeki bir daireye "sağlık kontrolü" yapmak üzere çağrıldığını söyledi. Polis memurları yetişkin bir erkek cesedi bulduklarını ve yaptıkları ilk incelemede "cinayete dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını" belirttiler.

Balaji'nin ölüm haberi ilk olarak San Jose Mercury News tarafından bildirildi. Gazete tarafından temasa geçilen bir aile üyesi gizlilik talebinde bulundu.

Ekim ayında Balaji, The New York Times gazetesine verdiği demeçte, "Eğer benim inandıklarıma inanıyorsanız, şirketten ayrılmanız gerekir" demişti. ChatGPT ve benzeri sohbet robotlarının, yaygın olarak yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılan dijital veri ve içerikleri üreten kişi ve kuruluşların ticari geçerliliğini yok edeceğine inandığını ifade etti.

OPENAI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

OpenAI sözcüsü de Balaji'nin ölümünü doğruladı. Sözcü yaptığı açıklamada, "Bugün bu inanılmaz üzücü haberi öğrendiğimizde yıkıldık ve kalplerimiz bu zor zamanda Suchir'in sevdikleriyle birlikte" dedi.

OpenAI şu anda bir dizi yayıncı, yazar ve sanatçı ile yapay zeka eğitim verileri için telif hakkıyla korunan materyallerin kullanıldığı iddiasıyla yasal anlaşmazlıklara karışmış durumda. Geçtiğimiz aralık ayında haber kuruluşları tarafından açılan bir davada OpenAI ve ana destekçisi Microsoft'un milyarlarca dolarlık zarardan sorumlu tutulması isteniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman bu yılın başlarında Bloomberg tarafından Davos'ta düzenlenen bir etkinlikte "Aslında onların verileri üzerinde eğitim yapmamıza gerek yok. Bence bu insanların anlamadığı bir şey. Herhangi bir özel eğitim kaynağı, bizim için o kadar da önemli değil" demişti.