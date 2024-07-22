Eski Rockstar geliştiricisi, GTA 6 bekleyenlere kötü haberi verdi

22 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:23

Eski Rockstar North geliştiricisi Obbe Vermeij, oyun dünyasında dört gözle beklenen Grand Theft Auto 6 hakkında bazı oyuncuların pek hoşuna gitmeyecek sözler söyledi. Vermeij'e göre GTA 6, teknoloji bakımından GTA 5'ten çok da farklı olmayabilir.

2009 yılında ayrılana kadar tüm ana GTA oyunlarında ve diğer Rockstar oyunlarında çalışan Vermeij, ayrıldıktan sonra Learnia Inc. adlı eğitim yazılımı girişimiyle meşgul oldu ve oyunun en kötü şöhretli aksaklıklarından bazılarının ayrıntılarını açıklamasıyla gündeme geldi.

"GTA 6, BAZI OYUNCULARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATABİLİR"

Şimdi, YouTuber SanInPlay ile yaptığı bir saatlik özel röportajda Vermeij, Grand Theft Auto 6'nın bazı hayranları potansiyel olarak hayal kırıklığına uğratabileceğine inandığını açıkladı.

Röportajı yapan kişi, eski GTA oyunları ile takip eden oyunlar arasındaki grafik, içerik ve ölçek sıçramasından ve GTA 5'ten GTA 6'ya benzer bir sıçrama yapmanın Rockstar Games için nasıl bir zorluk oluşturabileceğinden bahsetti. Vermeij de buna katılarak şunları söyledi:

"Bir şeyleri farklı ve daha iyi hale getirmek için o teknoloji sıçramasına sahip değilsiniz. Bu yüzden bence GTA 6, GTA 5'ten çok da farklı olmayacak."

Bununla birlikte Vermeij, Rockstar'ın muhtemelen herkesi şaşırtabileceğini, ancak önceki GTA oyunları tarafından belirlenen yüksek beklentilerin hayal kırıklığına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmediğini de sözlerine ekledi.

Vermeij özellikle video oyun endüstrisinin, sırasıyla 2004 ve 2008 yıllarında çıkan Grand Theft Auto: San Andreas ve Grand Theft Auto IV arasında yaşananlara benzer bir kalite sıçramasını asla görmeyeceğine inandığını belirtti.

Grand Theft Auto 6 geçtiğimiz on yılın büyük bir bölümünde geliştirme aşamasındaydı. Ancak geçtiğimiz Aralık ayına kadar Rockstar ve Take-Two Interactive oyun hakkında çok fazla ses çıkarmamıştı. GTA 6, eğer erteleme olmazsa 2025 yılında piyasaya çıkacak.