Eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Çekmecenizdeki telefonu değerlendirmenin yolları

14 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:41

Her gün cebimizde "akıllı telefon" olarak adlandırılan bir "mini bilgisayar" ile dolaşıyoruz. Bu mini bilgisayar, fotoğraf ve video çekmeye, hava durumunu kontrol etmeye, özlediğimiz kişilerle mesajlaşmaya, arama yapmaya, oyun oynamaya ve daha pek çok işleme imkan tanıyor.

Akıllı telefonlar, her yıl yenilenen modelleriyle hızlı bir sirkülasyon içinde bulunuyor. Örneğin iPhone 14 gibi dünyanın en güçlü telefonları arasında bulunan bir cihaz piyasaya sürüleli 2 yıl oldu ve Eylül 2024'te Apple, son modeli olan iPhone 16 serisini satışa sunacak.

Dolayısıyla da iPhone 14, artık nispeten "eski" bir akıllı telefon olarak anılmaya başlanacak. Fakat eski olarak anılması, iPhone 14'ün artık iş göremez vaziyette olduğu veya kullanılamayacağı manasına gelmiyor (bu durum, diğer üreticilerin cihazları için de geçerli).

Evinizin bir köşesinde veya çekmecenizde duran bir cep telefonu olabilir. Bunu satmak ya da tozlanmaya bırakmak tamamen sizin elinizde, ancak alternatif olarak başvurabileceğiniz bir seçenek daha var: eğer çalışıyorsa ve Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsa, basit işlerde kullanabilirsiniz.

İşte eski telefonunuzu değerlendirmenin yolları!

EVİNİZE GÜVENLİK KAMERASI YAPIN

Artık kullanmadığınız eski bir telefonunuzu ev güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. Bunun için AlfredCamera gibi yazılımlardan destek almanız gerekiyor.

Cihazınıza güvenlik kamerası uygulaması indirin, ardından ihtiyacınız olan yere monte edin. Tabii kameranın 7/24 aktif kalması için, telefonun fişe takılı olduğundan da emin olun. Sabitlemek için tripod veya vantuz montajı gibi basit bir yöntem kullanabilirsiniz.

BİLGİSAYARINIZA WEB KAMERA OLARAK KULLANIN

Günümüzde akıllı telefonların (özellikle de premium modellerin) kameraları, eskisi kadar kötü değil. Eğer eski telefonunuz birkaç yıllıksa, muhtemelen bilgisayarınızdaki kameradan daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olabilir.

Bilgisayarınızda web kamera yoksa veya arızalıysa, eski akıllı telefonunuza başvurabilirsiniz. DroidCam veya EpocCam gibi ücretsiz yazılımlar, telefonunuzu bilgisayarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir web kamerasına dönüştürmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken; uygulamayı telefonunuza ve bilgisayarınıza indirmek, ardından ikisini birbirine bağlamak.

"MOBİL OYUN KONSOLU" YAPIN

Kullanmadığınız fazladan bir akıllı telefonunuz varsa, özel bir "mobil oyun konsolu" olarak kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey: oyunları indirmek için yüksek hızlı bir Wi-Fi bağlantısı oluyor.

iPhone, Android, Apple Arcade ve hatta Netflix Games platformlarında indirebileceğiniz bir sürü farklı mobil oyun bulunuyor. Üstelik bu oyunların çoğu GamePad desteğine de sahip, bu sayede dokunmatik kontroller yerine daha rahat oynayabiliyorsunuz. Tabii bu donanımı ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

Ayrıca PC oyuncusuysanız, Steam oyunlarını Wi-Fi üzerinden oynamak için Steam Link uygulamasını kullanabilirsiniz. Eğer konsol oyuncusuysanız da PS5 veya Xbox Series X/S'deki Remote Play özelliğini kullanarak oyunları mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

TELEFONUNUZUN EKRANINI ÇALAR SAATE ÇEVİRİN

Akıllı telefonların gelişimiyle birlikte ekranları da büyüdü. Örneğin bundan 10 yıl önce ancak bir tablet bilgisayarda görülen 7 inç gibi ekran boyutları günümüzde cep telefonlarında standart hale geldi. Bu da, büyük ekranlı bir çalar saate çevirebileceğiniz anlamına geliyor.

Bunun için tek yapmanız gereken: iPhone ya da Android cihazınızdaki saat uygulamasından bir alarm kurmak ya da Wi-Fi üzerinden bir çalar saat uygulaması indirmek. Sonrasında telefonunuzu bir standın üzerine yerleştirip, elektriğe bağladıktan sonra çalar saatiniz hazır oluyor.

Not: iPhone'unuz iOS 17'yi destekliyorsa, Bekleme Modu özelliği sayesinde telefonunuzu başucu saat ekranına da dönüştürebilirsiniz.

TELEVİZYONUNUZ İÇİN UZAKTAN KUMANDA OLARAK KULLANIN

İster Apple TV, ister Chromecast veya sıradan bir akıllı TV sahibi olun, eğer uzaktan kumandasınız kaybederseniz yenisini satın almanıza gerek yok. Zira akıllı telefonlar zaten kumanda görevi de görüyor.

Kullandığınız cihazın marka ve modeline bağlı olarak üretici tarafından sunulan uygulamayı telefonunuza kurup televizyonunuzla eşleştirdikten sonra, telefon artık kumandaya dönüşebiliyor. Tabii bu yöntem sadece akıllı telefonları destekleyen medya oynatıcıları için geçerli.

ESKİ TELEFONUNUZ, E-KİTAP OKUYUCU OLARAK HAYATINA DEVAM EDEBİLİR

Kitapları dijital ortamda okumanın en kolay yolu, bir e-kitap okuyucu edinmek. Ancak bu cihazlara para vermek istemiyorsanız, Amazon Kindle gibi bir e-kitap okuyucu uygulamasını indirerek, kitapların yanı sıra Marvel veya DC gibi çizgi romanlar dahil olmak üzere istediğiniz içeriğe erişim sağlayabilirsiniz.

TELEFONUNUZU MEDYA OYNATICI OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

Kullanmadığınız telefonunuzu sadece müzik dinleyebileceğiniz ve dizi, film, belgesel izleyebileceğiniz bir medya oynatıcı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer Wi-Fi'ye bağlanamayacak kadar kötü değilse, yeterli depolama alanı da varsa özellikle "film gecelerinde" işinize yarayabilir.

PAHALI BEBEK İZLEME KAMERALARINA HARİKA BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Eski telefonunuzu bir bebek monitörü olarak kullanarak, halihazırda kullandığınız akıllı telefonunuzdan küçük çocuğunuza her yerden güvenli ve emniyetli bir şekilde göz kulak olabilirsiniz.

Bu özellikten yararlanmak için, öncelikle hem eski hem de yeni telefonunuza bir bebek monitörü uygulaması kurmanız gerekiyor. Daha sonra her ikisini de aynı Wi-Fi ağına bağlamalısınız. Eski telefonu, normal bir bebek monitöründe yaptığınız gibi beşiğin yakınına yerleştirin ve her zaman fişe takılı kaldığından da emin olun.