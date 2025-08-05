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 | Murat Makas

Eski termik santraller yapay zeka merkezine dönüştürülüyor

Avrupa’da ömrünü tamamlamış kömür ve gaz santralleri, yapay zekâ çağında yeni bir rol üstleniyor. Microsoft ve Amazon gibi devler, bu santralleri veri merkezine dönüştürerek hem enerjiye hem de suya hızlı erişim sağlıyor.

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Eski termik santraller yapay zeka merkezine dönüştürülüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:59

Avrupa'daki eski kömür ve doğalgaz santralleri, teknoloji devlerinin ilgisini çekiyor. Microsoft ve Amazon gibi şirketler, yapay zekânın giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için bu santralleri veri merkezine dönüştürmeyi planlıyor. Hazır altyapı, enerji bağlantıları ve su kaynakları bu yerleri cazip kılıyor.

ENERJİ ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ KAZANÇ KAPISI

Fransa’dan Engie, Almanya’dan RWE ve İtalya’dan Enel gibi enerji devleri, yatırımları sayesinde atıl durumdaki santralleri kazanca çevirmeyi hedefliyor. Hem eski tesislerin kapatılma maliyetleri azalıyor hem de uzun vadeli, yüksek getirili enerji anlaşmaları imzalanabiliyor.

RWE’den Simon Stanton, bu projelerin sadece arazi satışı olmadığını, asıl değerin uzun vadeli iş ilişkilerinde ve yeni altyapı yatırımlarının güvence altına alınmasında yattığını söylüyor.

Eski termik santraller yapay zeka merkezine dönüştürülüyor

ALTYAPISI HAZIR TESİSLER SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Amazon’un EMEA Enerji Direktörü Lindsay McQuade, eski santral sahalarının mevcut altyapısıyla izin süreçlerinin daha hızlı işleyebileceğini belirtiyor. Microsoft’un Enerji Başkan Yardımcısı Bobby Hollis ise, bu tesislerde su altyapısı, ısı geri kazanımı gibi hayati bileşenlerin hazır olduğunu vurguluyor.

Eski termik santraller yapay zeka merkezine dönüştürülüyor

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞLE EL ELE

Yapay zekâ temelli veri merkezleri, sadece yüksek enerji değil, düşük karbon salımı da talep ediyor. Bu da enerji şirketleri için bir başka fırsat doğuruyor. OVH’den Gregory LeBourg’a göre, teknoloji devleri düşük karbonlu enerji için piyasa fiyatının üstünde, megavat-saat başına 20 euroya kadar "yeşil prim" ödemeye razı.

Bu durum, projelerini garanti altına alırken, uzun vadeli sözleşmelerle yüz milyonlarca euroluk gelir anlamına geliyor. Bazı şirketler veri merkezlerini yeni kurulacak enerji parklarına doğrudan bağlayarak, sadece acil durumlarda şebekeye ihtiyaç duyan bir model üzerinde çalışıyor.

Eski termik santraller yapay zeka merkezine dönüştürülüyor

AVRUPA GENELİNDE DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Engie, dünya genelinde 40 eski tesisini bu dönüşüm için pazarlıyor. Bunlardan biri Avustralya’daki eski Hazelwood kömür santrali. Enel, EDF ve Portekizli EDP de benzer planlar yapıyor. İngiltere merkezli Drax ise Yorkshire’daki eski kömür santralinin kullanılmayan bölümlerini teknoloji firmalarına açmaya hazırlanıyor. Hatta “sayacın arkasından” güç verme modeliyle doğrudan enerji sağlayacaklarını belirtiyorlar.

"SPEED TO POWER": HIZ EN ÖNEMLİ REKABET UNSURU

Avrupa’da veri merkezlerinin yaygınlığı, ABD ve Asya'nın oldukça gerisinde. Bunun en büyük nedeni ise enerji bağlantısı ve izin süreçlerinin yavaş ilerlemesi. Bu yüzden eski santraller, teknoloji şirketleri için "hızlı başlangıç" anlamına geliyor.

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ETİKETLER
#yenilenebilir enerji
#veri merkezi
#yapay-zeka
#Eski Santraller
#Enerji Dönüşümü
#Teknoloji
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