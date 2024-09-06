Eski Volvo otomobiller için dev güncelleme: Yeni XC90'da olan özellikler, dört yıl önceki modellere geliyor

06 Eylül 2024 17:03 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:04

Volvo, 2020 model ve sonrasındaki araçlara ücretsiz olarak yeni bilgi-eğlence sistemini sunacak, bu güncelleme kablosuz olarak yapılacak. Eski modellere yapılacak bu büyük yenilik, kullanıcıların daha fazla kısayol ve daha iyi bir deneyim elde etmelerini sağlayacak. İşte yeni güncellemeyi destekleyen araçlar...

Günümüzde otomobil üreticileri genellikle araçlarının bilgi-eğlence sistemlerini küçük güncellemelerle veya yeni ek özelliklerle yenileyerek araç sahiplerine sunduğu deneyimi iyileştirmeye çalışıyor. Ancak bu güncellemeler genellikle sadece yeni modellerle sınırlı oluyor. Bu noktada Volvo, bu durumu değiştirecek bir adım atıyor.

2020 MODEL VE SONRASI VOLVO ARAÇLARA ÜCRETSİZ GÜNCELLEME

Volvo, otomobil endüstrisinde önemli bir adım atarak, daha eski modellere yeni bilgi-eğlence sistemini sunma kararı aldı. Şirketin EX30, EX90 ve XC90 modellerinde kullanılmakta olan yeni bilgi eğlence sistemi 2020 model ve sonrasında üretilmiş araçlara da gelecek.

Uyumlu modeller arasında C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country ve XC90 gibi modeller yer alıyor.

Volvo'nun yeni bilgi-eğlence sistemi güncellemeleri, kablosuz (OTA) olarak araçlara yüklenecek. Bu, kullanıcıların herhangi bir servis ziyaretine gerek kalmadan doğrudan araçlarının yazılımını güncelleyebileceği anlamına geliyor. Güncellemelerin 2024 yılı boyunca aşama aşama yapılacağı belirtiliyor.

YENİ VOLVO BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni bilgi-eğlence sistemi, birçok kullanıcı dostu özellik sunuyor. Öncelikle sürekli erişilebilen daha fazla kısayol düğmesi sağlayarak, kullanıcıların işlevler arasında geçiş yaparken daha az dokunma ve geri gitme gerektirmesine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle dokunmatik ekran bağımlılığı yüksek olan bazı yeni modellerde, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir çözüm olarak öne çıkıyor.