Eski WhatsApp uygulaması için son günler: Kapatılacağı tarih belli oldu

06 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:15

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, MacBook kullanıcılarını ilgilendiren bir değişikliğe imza attı. Eski WhatsApp Mac uygulaması kapatılıyor ve yerine geçen yıl duyurulan uygulama geçecek. Peki WhatsApp Mac uygulaması ne zaman kapatılacak?

WhatsApp geçtiğimiz yıl macOS uygulamasının tamamen sıfırdan yeniden inşa edilen yeni bir sürümünü piyasaya sürdü. Kullanıcılar hâlâ eski Electron tabanlı WhatsApp'ı kullanabilseler de Meta artık bu uygulamayı kapatma kararı aldığını açıklayıp bir de tarih verdi.

WABetaInfo'nun haberine göre Meta, Mac için eski WhatsApp uygulamasını hâlâ kullananlara 54 gün içinde uygulamanın kapatılacağını bildirdi. Yeni sürümü ise WhatsApp'ın web sitesinden ya da Mac App Store'dan indirmeleri gerektiğini duyurdu.

MAC KULLANICILARINA UYARI: YENİ WHATSAPP UYGULAMASINA GEÇİN

Aşağıdaki ekran görüntüsünden görüleceği gibi, Mac'teki Electron uygulamasının 54 gün içinde kullanımdan kalkacağı bildiriliyor. Ek olarak kullanıcıların, WhatsApp'a erişimlerini sürdürmek için tüm sohbetlerini ve kişilerini koruyacak olan yeni Catalyst uygulamasına geçmeleri teşvik ediliyor.

MacOS için yeni WhatsApp, iPhone uygulamasını temel olarak kullanan ve sistemde yerel olarak çalışan Catalyst teknolojisi ile geliştirildi. Electron uygulaması ise esasen bilgisayarda çalışan bir web uygulaması ve bu, daha kötü performansa ve bazı sınırlamalara sahip olduğu anlamına geliyor.

MacOS için yeni WhatsApp bazı önemli özellikler olmadan yayınlandığından beri bazı insanlar Electron uygulamasını kullanmaya devam etmeyi tercih etti. Ancak geçtiğimiz yıl Meta, eksik özelliklerin çoğunu yeni uygulamaya getirdi. WhatsApp, Mac App Store'da ücretsiz olarak sunuluyor ve macOS 11 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir Mac gerektiriyor.

Şirket ayrıca bir iPad sürümü üzerinde de çalışıyor, ancak çıkış tarihi henüz belli değil.