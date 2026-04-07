Eskimiş telefonunu hâlâ saklayanlar dikkat! Başınıza çok büyük dertler açabilir: Dikkat etmeniz gerekenler

Eskimiş ve artık kullanmadığınız cep telefonunuzu sırf anı olarak veya hobi amaçlı saklıyor musunuz? Cevabınız evet ise bu kararınızı bir kez daha düşünün. Bazı kullanıcılar cihazın içindeki verilere ileride ihtiyaç duyabileceğini düşünerek atıl durumdaki telefonlarını çöpe atmayıp çekmecede tutmayı tercih ediyor. Siz de böyle yapanlardansanız, dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var.
Kullanılmayan telefonların lityum iyon pilleri zaman geçtikçe kimyasal yapısını kaybederek dengesizleşir. Bozulan bataryalar, aniden alev alarak küçük çaplı patlamalara yol açabilir. Üstelik yeni pillerde dahi benzer sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin Boston 25 News'in haberine göre, Amerika'da Eylül 2024'te bir ev, şarj edilen cihazın pilinin patlaması sonucunda tamamen kül olmuştu.
Mrwhosetheboss takma adıyla yayın yapan ve yıllar boyunca incelediği eski telefonlardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip olan teknoloji YouTuber'ı Arun Maini, o yaz Birleşik Krallık'ı vuran rekor kıran sıcak dalgası sırasında, koleksiyonundaki üç Samsung cihazının patladığını bildirdi.
Maini, diğer popüler teknoloji içerik üreticileri Austin Evans, Marques Brownlee ve Zack Nelson ile konuştuğunu ve hepsinin de zaman zaman aynı sorunu yaşadığını söyledi.
Pil kaynaklı tehlikeleri en aza indirmek için serin ve kuru ortamları tercih etmek gerekiyor. Pili sağlıklı tutmak maksadıyla cihazın ara sıra yüzde 50 oranında şarj edilmesi öneriliyor. Çıkarılabilir pilli modellerde ise pilin cihazdan ayrılması şart. Ayrıca lityum iyon bataryaların kesinlikle standart atıklarla birlikte çöpe atılmaması ve geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor.
Telefon kullanılmayı bırakıldıktan sonra bile (manuel olarak silmezseniz) eski mesajlar, fotoğraflar ve uygulama verileri cihazda saklanmaya devam eder. Eğer cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamazsanız, kişisel verilerinizi kötü niyetli hackerların eline tabiri caizse altın tepside sunabilirsiniz.
Bir diğer önemli konu da güvenlik güncellemeleri. Güncelleme desteği kesilen cihazlar, güvenlik açıklarına karşı tamamen savunmasız kalır. Kapalı halde duran bir akıllı telefonun her zaman güvende olduğunu da düşünmeyin. Zira siz farkında bile olmadan birisi cihazınıza erişip verilerinizi görebilir.
Eğer telefonunuzu üreten firma hâlâ destek veriyorsa ara sıra güncellemeleri kontrol edin ve yükleyin. Destek sona erdiğinde ise ya cihazınızı sıfırlayın ya da içinde hiçbir şekilde kritik verilerinizi tutmayın. Son olarak eski cihazın ev ağıyla olan bağlantısının kesilmesi de önemlidir.