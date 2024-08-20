Evcil hayvan seçimi, kişiliği yansıtıyor! Kedi sahipleri hakkında şaşırtan bilimsel araştırma

20 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:13

Uzun zamandır süregelen "kedi-köpek gibi kavga etmek" deyimi, kediler ve köpeklerin tamamen zıt karakterlere sahip olduğunu düşündürse de aslında bu iki tür birbirleriyle gayet iyi anlaşabiliyor. Ancak bu iki tür arasında olduğu zannedilen fark belki de hayvanların kendilerinden çok sahiplerinde yatıyor.

James Cook Üniversitesi'nden psikologlar Jessica Oliva ve Leah Michelle Baines tarafından yapılan bir araştırma, kedi ve köpek sahiplerinin kişilik özelliklerinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. 329 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankette, araştırmacılar evcil hayvan sahipliğinin kişilik özellikleri ve kişisel dayanıklılık üzerindeki etkisini inceledi.

KÖPEK SAHİPLERİ STRESE KARŞI DAHA DAYANIKLI, 'KEDİCİLER' İSE TAM TERSİ

Oliva ve Baines, köpek sahiplerinin stresli durumlarla başa çıkma konusunda daha dirençli olduklarını ve bu durumun Covid-19 karantinaları gibi uzun süreli izolasyon dönemlerinde yalnız hissetmelerini engellediğini belirtiyor.

Buna karşılık, kedi sahiplerinin daha nevrotik (kaygı, olumsuzluk, karamsarlık, depresif ruh haline neden olan duygu durum bozukluğu) özellikler gösterdiği tespit edildi.

Jessica Oliva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Köpek sahiplerinin daha yüksek dayanıklılığı, karantina sırasında köpek sahibi olmayanlara göre daha az yalnız olmalarının nedeni olabilir." diye konuştu.

Araştırmanın bulgularına göre, evcil hayvan sahipliği kişilik özelliklerinde büyük değişiklikler yapmasa da insanlar genellikle zaten sahip oldukları kişilik özelliklerine uygun evcil hayvanları seçiyor. Örneğin, doğal olarak dayanıklı bireyler köpekleri daha çok tercih ederken, kediler ise stresli ve gergin bireyler için uygun bir seçenek olabiliyor.

Oliva, "Basitçe söylemek gerekirse, dirençli olmaya yatkın olan insanlar köpekleri daha çok sevebilir. Köpekler insanların dirençli olmasına neden olmaz." dedi.

Bununla birlikte, bir kişinin evcil hayvan seçiminde kişiliğini yansıtması gerekmeyen pek çok faktör de var. Oliva'nın çalışması ayrıca yaşam tarzı alışkanlıkları, yaşam koşulları ve belirli bir evcil hayvan türüne olan yakınlığın da insanların kararlarını yönlendirdiğini gösterdi. Hatta evcil hayvan tercihlerimizin genlerimize bile işlemiş olabileceği ifade edildi:

Psikolog, "İlginç bir şekilde, genlerin belirli bir türe sahip olmayı yönlendirdiği fikrini destekleyen kanıtlar var. Sahiplenme üzerindeki etkiler genetik olarak türetilmiş kişilik özellikleriyle bağlantılı olabilir, bu nedenle hem kişilik özelliği hem de belirli bir hayvana sahip olma eğilimi kalıtsaldır." diyerek durumu özetledi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLENMEYİ DÜŞÜNENLERE ÖNEMLİ UYARI

Oliva, Herhangi bir zamanda bir evcil hayvan edinme kararı her zaman iyi düşünülmeli, hayvana yaşamı boyunca bakma taahhüdü verilmeli ve hayvanın refahı kararın ön saflarında yer almalıdır." diyor.

Çalışmanın detayları Anthrozoös dergisinde yayımlandı.