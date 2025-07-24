Evde farkında değiliz ama cep yakıyor! Tamamen para israfı olan eşyalar

Kimse parasının çöp olmasını istemez ancak bazı harcamalar israfa yol açıyor. Zamandan veya paradan kazandıracak yeni teknoloji ve ev aletlerine karşı koymak zor oluyor. Bazı vatandaşlar tüketim çılgınlığı yaşarken bazıları tasarruf etmenin yeni modellerini araştırıyor.

Abartıldığı kadar büyük bir değere sahip olmayan en popüler cihazlar bazen cep yakabiliyor. Toz toplayan ve kullanılmayan bazı eşyalar alan kaplayabiliyor. Slashgear'da yer alan detaylarda tamamen para israfı olan ev aletleri ve cihazlar merak ediliyor. Bazı ekonomist ve uzmanlar bu cihazların tamamıyla para tuzağı olduğunu söylüyor. İşte detaylar…

ELEKTRİKLİ TUZ VE KARABİBER ÇALKALAYICILARI

Her şeyin elektronik, şarj edilebilir ve internete bağlı olduğu akıllı devrim geldi. Elektrikli tuz ve karabiber öğütücüler, elleri kısıtlı olanlara fayda sağlayabilir. Ancak sürekli şarj etmek başa dert olabilir.

TOST MAKİNELERİ

Tost makinelerine alternatif olarak mikrodalga fırın, normal tost makinesi ve geleneksel fırınlar da bulunur. Çoğu mutfakta bunlardan en az biri bulunur. Ancak bazı vatandaşlar hepsini bir arada bulundurduğunda fazladan eşya ortaya çıkıyor.

EKMEK YAPMA MAKİNELERİ

100 doların çok üzerinde olan makinenin maliyeti, bu yatırımı iki kez düşünmenizi gerektirebilir. Taze, ev yapımı ekmek özlemi çektiğinizde, fırınınızı kullanabilirsiniz.

DERİN YAĞDA KIZARTICILAR

Ev tipi derin yağda kızartma makineleri, evde hızlı ve restoran kalitesinde kızartma yapma yetenekleriyle eskiden çok popülerdi. Ancak zaman değişti ve beslenme endişeleri ve yeni gıda tercihleri, derin yağda kızartma makinelerini daha az popüler hale getirdi.

TEMASSIZ EL SABUNU DAĞITICILARI

Geleneksel, elle çalışan sabunluklara teknik olarak temizlenmesi bile gerekmeyen, tasarruflu bir alternatif arıyorsanız, her zaman kalıp sabun vardır.

PANCAKEBOT

Bir restoran veya fırın sahibiyseniz ve özel yapım krep dünyasına adım atmak istiyorsanız, PancakeBot tam size göre olabilir. Ancak, ortalama bir ev sahibi ve kahvaltı tutkunu için, fiyatı 299 ila 779 dolar arasında değişen bu alet kesinlikle gereksiz.

Wİ-Fİ SU ŞİŞELERİ

Bu Wi-Fi özellikli su şişelerinden bazıları gerçekten pahalı olabiliyor. Şişede bulunan tüm ekstra özellikler (Bluetooth hoparlör, 5.000 mAh powerbank) biraz ağır gelebilir.