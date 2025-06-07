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 | Ömer Faruk Dogan

Evleri soğutmanın yepyeni bir yolu bulundu: Geleneksel klimaları unutun

Slovenya, evlerimizi serin tutma biçimimizi kökten değiştirebilecek bir teknoloji geliştirdi. Klima ya da buzdolabı gibi cihazların vazgeçilmezi olan zararlı gazlar yeni sistemde tamamen ortadan kalkıyor. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 15:39

Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olan Slovenya, evlerimizi, ofislerimizi ve hatta buzdolaplarımızı soğutma biçimimizi değiştirebilecek bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor. JasonDeean.com sitesinin haberine göre, nikel-titanyum alaşımlarıyla çalışan yeni sistem, geleneksel klimaların ve buzdolaplarının kullandığı zararlı gazlara ihtiyaç duymadan soğutmaT sağlayabiliyor.

Ljubljana merkezli bir araştırma ekibi tarafından yürütülen projede, "elastokalorik" adı verilen fiziksel bir prensip temel alınıyor. Söz konusu prensibe göre, belirli metal alaşımları, mekanik olarak şekil değiştirildiklerinde soğutma etkisi üretebiliyor.

Evleri soğutmanın yepyeni bir yolu bulundu: Geleneksel klimaları unutun

GELENEKSEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNDEN TAM OLARAK FARKI NE?

Geleneksel soğutma sistemleri, buharlaşan ya da sıvılaşan gazları kullanarak serinlik sağlıyor ve bu süreçte ciddi sera gazı salınımlarına neden olabiliyor. Slovenya'nın geliştirdiği yeni teknoloji ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Sistem gaz yerine katı bir malzeme kullandığından ötürü hiçbir zararlı sızıntıya neden olmuyor.

Sistemin, ilk bakışta fazla basit gibi görünse de gerçekte, hem evsel hem de endüstriyel alanlarda soğutmaya bakış açımızı tamamen değiştirme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

PROTOTİP AŞAMASINDA

Şu anda hâlâ prototip aşamasında olan sistem yüzde 15 verimlilikle çalışıyor. Baktığımızda bu oran, yüzde 20-30 verimliliğe sahip geleneksel sistemlerin çok fazla gerisinde olmakla birlikte araştırmacılar önümüzdeki 10 yıl içinde verimlilik oranını ciddi oranda artırmayı umuyor.

E-CO-HEAT adlı proje, teknolojiyi 2026'ya kadar küresel pazara sunmayı hedefliyor. Slovenyalı araştırmacılar şimdiden İrlanda'daki şirketler ve Almanya ile İtalya'daki üniversitelerle iş birliği yaparak SMACool adında çalışan bir prototip geliştirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sistem evlerdeki mevcut klimaların yerini alabilir mi?
Henüz prototip aşamasında olsa da, geliştiriciler bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda hem evlerde hem sanayide kullanılabilir hale gelmesini amaçlıyor.
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#Teknoloji
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