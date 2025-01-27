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F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK izleyenleri hayran bıraktı: İşte nefes kesen anlar

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ocak 2025 17:58 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:58

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu geçekleştirdi. Sergilenen farklı akrobatik manevralar yoğun ilgi gördü. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, ay sonuna kadar devam edecek...

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstündeki eğitim uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK izleyenleri hayran bıraktı: İşte nefes kesen anlar - 1. Resim

NEFES KESTİ 

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Sahil bandında alçak uçuş yapan SOLOTÜRK'ün, yaptığı akrobasi hareketleri nefes kesti. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, gösteriyi izledi, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sergilenen farklı akrobatik manevralar yoğun ilgi gördü. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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