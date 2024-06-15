F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN hedefini darmaduman etti

15 Haziran 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 15:45

Türk savunma sanayisinin değerli şirketlerinden ASELSAN bir başarıyı daha duyurdu. ASELSAN TOLUN Mühimmatından sevindiren haber geldi.

F-16 savaş uçağından atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatı hedefi adeta darmaduman etti.

SAHADA KENDİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

ASELSAN şirketi şu açıklamayı yaptı:

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Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik.

Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı.

TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.