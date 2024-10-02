Hava savunma sistemleri bile durduramıyor! SOM-J Seyir Füzesi, TEKNOFEST Adana'da sergilendi

02 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:14

Başlangıçta F-35'te kullanılmak üzere tasarlanan SOM-J Seyir Füzesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilendi. 540 kg'dan hafif ve 185 km'yi aşan menziliyle yoğun savunma altındaki kara ve deniz hedeflerini hassas bir şekilde vurabilen SOM-J, kızılötesi görüntüleme, Ataletsel Navigasyon Sistemi, Küresel Konumlama Sistemi ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle donatıldı.

Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada

Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada

TEKNOFEST Havacılık, Uzay​ ve Teknoloji Festivali'nin bu yılki gözde sergilerinden biri olan SOM-J Seyir Füzesi, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu. Savunma sanayii alanında dikkat çeken füze​, özellikle beşinci nesil savaş uçağı F-35 ile kullanılmak üzere tasarlanmıştı.j

SOM-J SEYİR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Dahili ve harici istasyonda taşınabilme kabiliyetiyle dikkat çeken SOM-J, daha geniş bir füze ailesi olan SOM'un sadece bir üyesi. Ailede SOM-A, SOM-B1 ve SOM-B2 gibi farklı hedef tiplerine ve operasyonel ihtiyaçlara uygun çeşitliliğiyle savunma stratejilerinin vazgeçilmezi konumunda olan modeller de yer alıyor.

SOM-J'nin asıl misyonu, yoğun savunma altındaki kara ve deniz hedeflerini uzaktan vurabilmek. Ağırlığı 540 kg'nin altında, menzili ise 185 km'yi aşan füze, saldırı görevlerini kesin ve kararlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kızılötesi görüntüleme teknolojisine sahip arayıcı başlığı ile hedefi hassas şekilde belirleyebiliyor.

Füzede seyir için kullanılan Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS) ile yüksek doğrulukta bir yönlendirme sağlıyor. Ayrıca Otomatik Hedef Algılama (OHA) özelliği de bulunmakta.

HANGİ PLATFORMLARDA KULLANILACAK?

Yüksek patlayıcılı, basınç-parçacık etkili ve kısmi delici harp başlığına sahip olan SOM-J, farklı platformlarda kullanılabiliyor. Bu platformlar arasında F-16, F-35 (JSF dâhil silah istasyonu), KAAN Silahlı/Taarruzi İnsansız Hava Araçları (SİHA/İHA) bulunuyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLE DURDURAMIYOR

SOM füzesi; hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan, durağan/satıh ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan orta menzilli, havadan satha atılan turbojet motorlu seyir füzesidir. Bu yönüyle, "hava savunma sistemlerinin bile durduramadığı füze" olarak biliniyor.