F2 Tuşu Görevi Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F2 Tuşu Hangisi?

Fonksiyon tuşları, özellikle bilgisayar kullanımında hızlı işlemler yapmak isteyenlerin en büyük yardımcılarından biri. "F2 tuşu nedir" diye merak eden kullanıcılar, klavyede üst sırada yer alan bu tuşun ne işe yaradığına dair kısa bir araştırmayla farklı kısayollarla karşılaşabilir. "F2 tuşu nerede" diye soranlar ise genelde klavyenin en üst sırasının ikinci fonksiyon tuşu olduğunu görür. Öyleyse "klavyede F2 tuşu hangisi" sorusuna yanıt vermek için, bu tuşun konumunu ve işlevlerini detaylıca inceleyelim.