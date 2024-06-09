Facebook, Instagram ve TikTok'a yönelen gençleri kazanmak için harekete geçti

09 Haziran 2024 20:12 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:13

Dünya genelinde milyonlarca genç video içeriği üretmek için daha çok Instagram ve TikTok ağırlıklı uygulamalara zaman harcıyor. Daha uzun videolar ve içeriklerden uzun süre para kazanmak için Youtube başı çekiyor.

Eski popülerliğini ve genç kullanıcılarını kaybeden Facebook yeni stratejiler geliştiriyor. Mark Zuckerberg’in kurduğu sosyal medya devi yetişkin ve gençlere odaklandı.

Meta’nın Facebook yöneticisi Tom Alison, Facebook’un önümüzdeki 20 yıl için genç nesillere yöneldiğini ve yapay zeka yeteneklerini genişlettiğini anlattı.

GENÇLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Artık 20 yaşında olan sosyal ağ devi, platformu 18 ila 29 yaş arası kullanıcılar için optimize etmeye çalışıyor.

Genç yetişkinleri tekrar Facebook'a çekme çalışmalarının arasında AI yeteneklerinin genişletilmesi, videoların keşfedilmesini kolaylaştırma ve platformdaki içerik oluşturucular için parasal fırsatlar sunmak gibi pek çok farklı alan bulunuyor. Alison, günlük aktif kullanıcılar arasında 40 milyondan fazla ABD’li/Kanadalı genç yetişkin ile platformdaki genç yetişkinlerin kullanıcı katılımının son üç yılın en yüksek seviyesinde olduğunu yazdı.

İSTİKRARLI BÜYÜME GÖRÜLDÜ

ABD ve Kanada’da her gün aktif olan dört genç yetişkin kullanıcıdan yaklaşık biri Facebook Marketplace’i kullanıyor. Facebook Dating’in günlük aktif kullanıcı sayısında yıldan yıla %20’den fazla istikrarlı bir büyüme görüldü ve her ay 1,8 milyardan fazla kullanıcı Facebook gruplarına katılıyor.

Facebook, genç yetişkinlere hayatlarında büyük değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, kendi ilgi alanlarındaki Reels ve gruplara ulaşmanın yanı sıra mobilya satın almaktan iş veya daire aramaya kadar her alanda bağlantı kurmalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Meta, “büyük veri kümelerinden kolayca öğrenebilen” ve Facebook Reels’te içerik önerebilen yeni yapay zeka modelini test ederken “önemli gelişmeler” yapıldığını belirtiyor. Kısa bir süre önce güncellenen video oynatıcısı, özel olarak popülerleşen Reels formatına odaklanarak, her uzunlukta daha ilgili video önerileri sunuyor.