Facebook işçi kovmaya devam ediyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta Platforms, artan yapay zekâ altyapı yatırımlarının maliyetini dengelemek için yeni bir işten çıkarma planını masaya yatırmış olabilir.

Reuters’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre şirket yönetimi, çalışanların en az yüzde 20’sini etkileyebilecek bir küçülme ihtimalini değerlendiriyor. Ama doğrusu, bu planın ne zaman uygulanacağı ya da gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.

Şirketin gündemindeki bu ihtimalin arkasında ise yapay zekâya yapılan dev yatırımlar var. Meta’nın, AI altyapısına ayırdığı bütçe giderek büyüyor. Yönetimin de bu maliyeti dengelemek ve yapay zekâ destekli yeni çalışma modeline uyum sağlamak için farklı senaryolar üzerinde durduğu belirtiliyor.

Meta sözcüsü ise FOX Business’a yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları temkinli bir dille değerlendirdi. Sözcü, haberlerde yer alan planı “teorik yaklaşımlara dayanan spekülatif bir rapor” olarak nitelendirdi. Ancak buna rağmen, üst düzey yöneticilerin bu olası planı şirket içindeki bazı liderlerle paylaştığı da iddialar arasında.

SON YILLARIN EN BÜYÜK YENİDEN YAPILANMASI OLABİLİR

Meta aslında son birkaç yılda zaten ciddi bir küçülme sürecinden geçti.

Şirket, Kasım 2022’de yaklaşık 11 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Bu rakam o dönem Meta çalışanlarının yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyordu.

Aradan çok geçmeden, şirket birkaç ay sonra 10 bin kişilik ek bir işten çıkarma daha gerçekleştirdi. O dönem Meta yönetimi bu süreci “verimlilik yılı” olarak tanımlamıştı.

Eğer şimdi konuşulan yeni kesintiler gerçekten hayata geçirilirse, bu adım 2022 ve 2023’te başlayan yeniden yapılanmanın en kapsamlı aşaması olabilir. Yani şirketin son yıllardaki en büyük organizasyon değişimlerinden biri yaşanabilir.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN ETKİLENEBİLİR

Meta’nın 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor. Bu sayının yüzde 20’sine kadar uzanabilecek bir işten çıkarma ihtimali, basit bir hesapla on binlerce kişinin işini kaybedebileceği anlamına geliyor.

