Facebook kullanıcıları için büyük fırsat! Para kazanmak kolaylaştı, herkes zengin olacak

05 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:47

Sosyal platform devi Meta, Facebook kullanıcıları için yeni para kazanma yöntemini duyurdu. Artık Reels gönderileri, uzun videolar, fotoğraflar ve hatta metin gönderileri aracılığıyla kazanç elde etmek mümkün hale geldi.

Facebook, kullanıcıların platformda para kazanmalarını kolaylaştıracak yeni bir programı devreye soktu. "Facebook İçerik Para Kazanma Beta Programı" adıyla tanıtılan yeni sistem, platformda daha önce kullanılan In-stream reklamlar, Reels reklamları ve Performans Bonusu gibi farklı para kazanma yollarını tek bir çatı altında birleştiriyor.

Artık içerik oluşturucular Reels'lardan, uzun biçimli videolardan, fotoğraflardan ve hatta metin gönderilerinden gelir elde edebilecek. İçeriklerden kazanılacak para, Facebook'ta alınan etkileşim, görüntüleme ve oynatılma sayılarına bağlı olarak hesaplanacak. Bununla birlikte kazançların hesaplanma yönteminde herhangi bir değişiklik olmayacak.

BİR MİLYON KİŞİYE DAVET GÖNDERİLDİ

Meta, platformda halihazırda para kazanan bir milyon kullanıcıyı yeni programa davet etti. Önümüzdeki aylarda ise daha fazla kişiye davet göndereceğini belirtti. Şirket bu davetleri Facebook uygulaması ve Meta Business Suite gibi resmi Meta kanalları aracılığıyla uygulama içi bildirimlerle yapacağını duyurdu. Kullanıcılar, sürece katılmak için bekleme listesine de başvurabilecek.

KAZANÇ TAKİBİ ARTIK DAHA KOLAY

Bu arada Facebook, yeni program ile birlikte kullanıcıların kazançlarını tek bir yerden takip edebilmelerini de kolaylaştırdı. "Professional Dashboard" ve Meta Business Suite'e eklenen "Insights" sekmesinde artık farklı içerik formatlarından elde ettiğiniz gelirleri tek bir ekranda görebileceksiniz.

Beta dönemi tamamlandıktan sonra Facebook, mevcut In-Stream reklamlar, Reels reklamları ve Performans Bonusu programlarını sonlandıracak.