Facebook, logosunu değiştirdi: Kimse beğenmeyince şirket açıklama yaptı

31 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:02

Son günlerde Facebook kullanıcıları, uygulamanın logosundaki aniden değişen tasarıma büyük bir tepki gösterdi. Kullanıcıların alıştığı klasik mavi ve beyaz tasarım yerine, simgenin siyah ve mavi bir renkte olması, birçok kişiyi şaşırttı ve rahatsız etti. Tepkilerin ardından şirketten açıklama geldi.

YENİ FACEBOOK LOGOSU TEPKİ ÇEKTİ

9to5Mac sitesinin haberine göre Facebook kullanıcıları, uygulamanın iPhone simgesinin yeni bir siyah ve mavi tasarıma geçiş yapması nedeniyle isyan etti. İlk başta bu durum, Facebook'un marka kimliğini değiştirmeye yönelik bir çabası olarak yorumlanmıştı ancak gerçek çok farklı çıktı.

Tepki çeken yeni Facebook logosu şöyle:

META: DEĞİŞİKLİK BİR HATAYDI

Meta'nın iletişim müdürü Dave Arnold, konuyla alakalı yaptığı açıklamada bu tasarım değişikliğinin yalnızca teknik bir hata olduğunu ifade etti. Arnold, kullanıcılar uygulamayı güncellediklerinde sorunun çözüleceğini ve Facebook logosunun eski haline döneceğini söyledi.

Kullanıcılar, Facebook'un en son düzeltmeleri içeren uygulama sürümünü App Store'dan indirerek, eski tasarıma geri dönebilecek.