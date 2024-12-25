Facebook moderatörlerinden tüyler ürperten itiraf! İzledikleri görüntüler hayatlarını mahvetti

25 Aralık 2024 14:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:14

Facebook’un Kenya’daki içerik moderasyon ekibinde çalışan 140’tan fazla moderatör, cinayet, çocuk istismarı ve terörizm gibi rahatsız edici içeriklere sürekli maruz kaldıkları için travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Çalışanlar, bağlı oldukları şirkete dava açtı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un moderasyon ekibinde görev yapan 140'tan fazla çalışan, cinayet, intihar, çocuk istismarı ve terörizm gibi rahatsız edici içeriklere maruz kalmaları nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi aldı.

Sosyal medya firmasına taşeron hizmet veren bir şirket için Kenya'daki bir tesiste günde 8 ila 10 saat çalışan moderatörlere, Nairobi'deki Kenyatta Ulusal Hastanesi'nde ruh sağlığı hizmetleri başkanı Dr. Ian Kanyanya tarafından TSSB, yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) ve majör depresif bozukluk (MDD) teşhisi konuldu.

GÖRDÜKLERİ ŞEYLER YÜZÜNDEN BAYILANLAR BİLE VAR

Moderatörler Samasource Kenya adlı firmaya dava açtı. Dosyalarda, çalışanların nekrofili, hayvanlarla cinsel ilişki ve kendine zarar verme gibi içeriklerin yer aldığı fotoğraf ve videoları izlemek zorunda kaldıkları ve bunun da bayılma, kusma ve çığlık atma gibi durumlara neden olduğu iddia edildi.

Bu dava, son yıllarda sosyal medya kullanımındaki patlamanın "insan maliyetine" ışık tutuyor. Kullanıcıları, bazı kişilerin paylaştığı en kötü materyallerden korumak için giderek artan sayıda moderasyon yapılması gerekiyor ve bu görev genellikle dünyanın en yoksul bölgelerinde gerçekleşiyor.

Davada yer alan en az 40 moderatör alkol, esrar, kokain, amfetamin gibi uyuşturucular ve uyku ilaçları gibi ilaçları kötüye kullanıyordu. Bazıları evliliklerinin bozulduğunu, cinsel yakınlık arzusunu kaybettiklerini ve aileleriyle olan bağlarının koptuğunu bildirdi. Terörist ve isyancı gruplar tarafından yüklenen videoları kaldırmakla görevli olan bazı çalışanlar, izlendiklerinden ve hedef alındıklarından korkuyorlardı ve evlerine döndüklerinde avlanacakları ve öldürülecekleri düşüncesiyle yaşıyorlardı.

Facebook ve diğer büyük sosyal medya ve yapay zeka şirketleri, topluluk standartlarını ihlal eden paylaşımları kaldırmak ve yapay zeka sistemlerini aynı şeyi yapmaları için eğitmek üzere içerik moderatörlerinden oluşan ekiplere güveniyor.

İddia belgelerine göre Kenya ve diğer Afrika ülkelerinde çalışan moderatörler, 2019-2023 yılları arasında Afrika'dan gelen ve kendi dillerindeki paylaşımları kontrol etmekle görevlendirildi ancak ABD'deki meslektaşlarından sekiz kat daha az maaş alıyorlar.