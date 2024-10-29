Facebook'ta yeni tuzak: Gelen arkadaşlık isteklerine dikkat

29 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:00

Dünya devi sosyal medya uygulaması Facebook için dolandırıcılık uyarıları geldi. Facebook'ta gelen arkadaşlık istekleri ve mesajlar kısmında çeşitli tuzaklardan sıyrılacak öneriler verildi. Facebook dolandırıcılarının klon hesaplar üzerinde güvenmek kazanmak istediği vurgulandı.

Facebook​'ta her gün karşılaştığımız dolandırıcılık​ girişimlerinin sayısı hızla artıyor. Artık hemen herkes, bir arkadaşından gelen garip bir mesaj veya sahte bir arkadaşlık isteğiyle en az bir kez karşılaşmıştır. Peki, bu durumla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte sahte hesapların kurduğu bu tuzaklara düşmemeniz için önemli tavsiyeler.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMİ: KLON HESAPLAR ÜZERİNDEN GÜVEN KAZANMAK

Facebook dolandırıcıları, tanıdığınız kişilerin profillerini kopyalayarak sahte hesaplar oluşturuyor. Bu sahte hesaplardan gelen bir arkadaşlık isteği, size arkadaşınızdan geliyormuş gibi görünebilir. Dolandırıcı, hesabınızın ele geçirildiğini söyleyerek, paniğe kapılmanızı ve hızlıca hareket etmenizi sağlamaya çalışır. Örneğin, ABD’den Cheryl isimli bir kadın, yakın bir arkadaşının profili kopyalanarak yapılan bir dolandırıcılık girişiminin kurbanı oldu. Cheryl’e sözde bir Facebook yetkilisiyle iletişim kurması için bir numara verildi ve kısa süre sonra bu sahte “yetkili” e-posta hesabını ele geçirdi.

BU YÖNTEMDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Klon hesaplardan gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeden önce şu adımları izleyin:

• Doğrudan iletişim kurun: Gerçek arkadaşınıza farklı bir platformdan mesaj gönderin ya da telefonla ulaşarak yeni bir istek gönderip göndermediğini sorun.

• Profil bilgilerini karşılaştırın: Profil fotoğrafı, paylaşımlar veya takipçi sayısı gibi detayları inceleyerek iki profil arasında fark olup olmadığını kontrol edin.

• Ortak arkadaşlara göz atın: Gerçek hesapla aynı ortak arkadaşları içerip içermediğine dikkat edin.

SAHTE BİR İSTEĞİ KABUL ETMENİN TEHLİKELERİ

Sahte bir hesap tarafından gönderilen isteği kabul etmek, dolandırıcılara kişisel bilgilerinize erişim sağlamaları için bir kapı açabilir. Bu hesaplar:

• Size veya arkadaşlarınıza kötü amaçlı bağlantılar gönderebilir.

• Borç para isteyebilir veya bilgilerinizi kullanarak dolandırıcılık yapabilir.

• Arkadaş listenizdeki kişileri dolandırmak için güveninizi kullanabilir.

ŞÜPHELİ BİR HESAPLA KARŞILAŞTIĞINIZDA BUNLARI YAPIN

Eğer bir arkadaşınızın hesabının kopyalandığını fark ettiyseniz:

1. Sahte hesabı Facebook’a bildirin: Sahte hesapları Facebook’a şikayet ederek kapatılmalarını sağlayabilirsiniz.

2. Arkadaşlarınızı uyarın: Ortak arkadaşlarınıza bu hesabın sahte olduğunu bildirin ve şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmalarını isteyin.

FACEBOOK HESABINIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

Eğer hesabınız ele geçirilmişse, yeniden erişim kazanmak için bazı adımlar atmanız gerekebilir:

• Şifrenizi değiştirin: Hesabınıza tekrar erişiminizi sağlamak için güçlü bir şifre belirleyin ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanarak hesabınızın güvenliğini artırın.

• Hesap etkinliklerinizi izleyin: Tanımadığınız oturumlar, gönderiler veya ayarlarda yapılan değişiklikler gibi garip aktiviteleri kontrol edin.

DOLANDIRICILARDAN KORUNMANIN YOLLARI

İnternette güvenliğinizi sağlamak için bu adımları dikkate alabilirsiniz:

• Tekrarlanan şifre kullanmayın: Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanmak sizi daha da savunmasız hale getirebilir. Güvenli bir şifre yöneticisi kullanarak karmaşık şifreler belirleyin.

• Bağlantılara dikkat edin: Tanımadığınız ya da güvenilir olup olmadığını bilmediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Dolandırıcılar, kötü amaçlı yazılım yüklemek için sahte bağlantılar kullanabilir.

• Güçlü bir antivirüs programı kullanın: Antivirüs programı, sahte arkadaşlık istekleri veya mesajlarla gelebilecek kötü amaçlı yazılımlara karşı sizi koruyabilir.

DOLANDIRILDIĞINIZI FARK ETTİĞİNİZ AN İLK BUNLARI YAPIN

Eğer bir dolandırıcının kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, derhal şu adımları atın:

1. Şifrenizi değiştirerek hesabınızı güvenceye alın.

2. Arkadaşlarınızı bilgilendirerek sahte mesajlara karşı uyanık olmalarını sağlayın.

3. Kimlik koruma hizmetlerinden destek alın: Kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgilerinizi izleyen hizmetlerden yararlanarak güvenliğinizi artırabilirsiniz.