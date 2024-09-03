Facebook'un pazarlama ortağı itiraf etti: Akıllı telefonlar dinleniyormuş!

03 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:45

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Milyonlarca teknoloji kullanıcısının uzun zamandır merak ettiği bir soru nihayet cevap buldu: Telefonlarımız gerçekten bizi gizlice dinliyor mu? Sosyal medya ve teknoloji devlerinin kullanıcıların gizliliği üzerindeki etkileri konusunda süregelen endişeler, şimdi bir itiraf sayesinde açıklığa kavuşmuş durumda.

Facebook'un pazarlama ortağı olan Cox Media Group (CMG) adlı firmaya ait olduğu öne sürülen bir sunum, firmanın hedefli reklamlar oluşturmak için kullanıcıların konuşmalarını nasıl dinlediğini açıklayan bilgiler içeriyor.

Sunumda, şirketin "Aktif Dinleme" adı verilen yazılımının akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve ev asistanı mikrofonları aracılığıyla kullanıcıların konuşmalarını gerçek zamanlı olarak dinleyip analiz ettiği belirtiliyor. Bu verilerin ise kullanıcıların satın alma niyetlerini anlamak ve buna göre hedeflenmiş reklamlar oluşturmak için kullanıldığı ifade ediliyor.

AMAZON, FACEBOOK VE GOOGLE İŞİN İÇİNDE

Sızıntıya göre, CMG'nin bu teknolojiyle elde ettiği ses verileri, reklamcılar tarafından davranışsal verilerle eşleştirilerek "pazar içindeki tüketicilere" yönelik reklamlar oluşturmak için kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki, bir ürün hakkında konuştuğunuzda veya arama yaptığınızda bu konuyla ilgili reklamlarla karşılaşmanız olası hale geliyor.

Ayrıca Facebook, Google ve Amazon'un CMG'nin müşterileri arasında olduğu belirtiliyor ve bu şirketlerin, kullanıcıları hedeflemek için "Aktif Dinleme" hizmetini kullanabilecekleri iddia ediliyor.

Yazılımın müşterilere sunmuş olduğu yeteneklerin sergilendiği sunum metni 404 Media'daki muhabirlere sızdırıldı. Haberin ortaya çıkmasından bu yana Google, medya grubunu "Ortaklar Programı" web sitesinden kaldırdı.

Facebook'un ana şirketi Meta, CMG'yi herhangi bir hizmet şartı ihlali için incelediğini kabul etti. Amazon da 404 Media'ya verdiği demeçte, reklam kolunun bu programda CMG ile hiç çalışmadığını ve böyle bir planı olmadığını savundu.

Sunum, "Aktif Dinleme" yazılımının akıllı telefon, dizüstü bilgisayarı veya ev asistanı da dahil olmak üzere mikrofona sahip herhangi bir cihaz aracılığıyla tüketicinin ses verilerini toplamak için kullanıldığı altı adımlı süreci detaylandırsa da dinlemenin sürekli olarak mı yoksa mikrofonun etkinleştirildiği sırada mı (örneğin telefon görüşmesi yaparken) gerçekleştiği belirtilmemiş.

GİZLİ TELEFON DİNLEME YAZILIMI, OTOMATİK ANALİZ YAPIYOR

Dikkat çekici bir detay da, "Teknoloji bir kez başlatıldığında, kitle hedeflemesini sürekli olarak desteklemek için site trafiğinizi ve müşterilerinizi otomatik olarak analiz eder" ifadesi oldu. Yani bir arkadaşınızla konuştuktan ya da internette arama yaptıktan sonra belirli bir ürün için daha fazla reklam gördüğünüzü hissediyorsanız, bunun nedeni bu olabilir.

Akıllı cihaz kullanıcıları yıllardır telefonlarının ya da tabletlerinin, söylediklerini dinlediğini iddia ediyor. Ancak çoğu teknoloji şirketi bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Örneğin Meta, "Bazen reklamların çok spesifik olabileceğini anlıyoruz. Mikrofonunuz ile konuşmalarınızı dinlediğimizi düşünebilirsiniz ancak dinlemiyoruz." demişti.

AKILLI TELEFON DİNLEME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Akıllı telefon veya tablet gibi cihazlarının dinlendiğini düşünen kullanıcılar, mikrofonu devre dışı bırakarak bu dertten kurtulabilir. Bunun için hem Android hem de iPhone'da, mikrofon erişimi kapatılmak istenen uygulamanın ayarlarına girip "İzin ver" işaretini kaldırmak gerekiyor.