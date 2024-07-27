Fallout: London modu sonunda çıktı! İki platformda yayında

27 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:14

Bethesda'nın yeni bir Fallout oyunu yayınlaması uzun zaman alacak gibi görünse de hayranlar boş durmuyor. Fallout 4 için uzun süredir geliştirilen büyük genişleme paketi Fallout: London modu sonunda yayınlandı.

GOG üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen mod, Fallout 4'ün Steam versiyonuyla da uyumlu. Ancak bir şart var: oyunun en son nesil güncellemesinden önceki sürümünü kullanmanız gerekiyor. Yeni nesil uyumlu bir versiyon da yolda. Ancak çıkış tarihi henüz belli değil.

FALLOUT: LONDON MODU ÇIKTI

2019'dan beri geliştirilen Fallout: London, oyunculara yeni mekan ve hikaye deneyimi sunuyor. Tamamen seslendirilmiş karakterler ve 200 farklı görev ile tahminen 90 saatlik bir oynanış süresi vaat ediyor. Team Folon tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fallout: London, Londra'da geçiyor. Gösterişli parlamento aristokratlarından Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin dirilişine, uzlaşmaz devrimci tarikatına kadar Fallout: London, Londra'nın tarihini ve estetiğini içinde barındırıyor. Sevilen şehre belirgin bir nükleer dokunuş katıyor."

FALLOUT DİZİSİ AMAZON PRİME VİDEO'DA POPÜLER

Fallout evreni şu sıralar oldukça popüler. Amazon Prime Video'da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizi, ikinci sezon onayını almış bulunuyor. Bethesda, tek oyunculu yeni bir Fallout oyunu duyurmamış olsa da Fallout 76 için büyük bir genişleme paketi yayınlanmıştı.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki stüdyo, bu yıl içinde Starfield için Shattered Space genişlemesini piyasaya sürmeyi planlıyor ve yeni bir Elder Scrolls oyunu da geliştiriliyor.