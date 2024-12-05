FBI, Android ve iPhone kullanıcılarını uyardı: Bu işlemi sakın yapmayın!

05 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:31

Çin'le ilişkilendirilen büyük bir siber saldırı operasyonunun ABD'li telekomünikasyon şirketlerini hedef almasının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Android ve iPhone kullanıcıları için acil bir uyarı yayınladı: "Güvenlik için bu işlemi sakın yapmayın!"

FBI, Android ve iPhone markaları arasında gönderilen mesajların hackerlara karşı savunmasız kaldığını belirterek, bu konuda uyarıda bulundu. Kullanıcıların konuşmalarının üçüncü taraflarca ele geçirilmesini önlemek için WhatsApp​ gibi güvenli, şifreli mesajlaşma ve telefon uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.

Bu uyarı, Çinli hackerların ABD​'deki birkaç ağı hacklediğine dair haberlerin ardından geldi. Bu saldırıların, daha önce anlaşıldığından daha büyük ölçekte ve halen devam ettiği bildiriliyor.

SALT TYPHOON OPERASYONU

Salt Typhoon olarak adlandırılan siber casusluk kampanyası, bu yıl bilgisayar korsanlarının çeşitli telekomünikasyon şirketlerinin ağlarına saldırmasıyla ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları erişimlerini, arama ve mesajların tarihleri, saatleri ve alıcıları hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere çok sayıda müşterinin meta verilerini hedef almak için kullandılar.

Ayrıca hackerlar, çok daha az sayıda kurbandan gelen aramaların gerçek ses dosyalarını ve metinlerin içeriğini almayı başardılar. Aylar süren soruşturmaya rağmen, toplam kurban sayısı ya da bilgisayar korsanlarının hâlâ bazı bilgilere erişip erişemediği de dahil olmak üzere Çin​'in operasyonunun gerçek ölçeği şu anda bilinmiyor.

CISA'nın siber güvenlikten sorumlu yönetici yardımcısı Jeff Greene, salı günü sert bir uyarıda bulunarak Amerikalıları hackleme kampanyası karşısında dikkatli olmaya çağırdı. Politico'ya verdiği demeçte insanların şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaları gerektiğini söyleyen Greene, "Bunu kesinlikle yapmamız, bunun uzun vadede ne anlama geldiğine, ağlarımızı nasıl güvence altına aldığımıza bakmamız gerekiyor" dedi.

ŞİFRELİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI NE İŞE YARAR?

Şifreli uygulamalar, kullanıcı verilerini, telefon görüşmelerini ve mesajları yetkisiz erişimi önlemek için okunamaz bir formata dönüştürerek koruma sağlıyor. Greene, NBC News'e verdiği demeçte, "Burada yeni bir şey söylemiyoruz: İster mesajlaşmada ister şifreli sesli iletişimde olsun, şifreleme sizin dostunuzdur. Düşman, verinizi ele geçirse bile, şifrelenmiş olması bunu imkânsız hale getirir" dedi.

Yakın zamanda meydana gelen birçok yüksek profilli bilgisayar korsanlığı olayı Çin'le ilişkilendirildi ve ABD'li yetkililer Pekin'in teknik ve hükümet sırlarını çalma ve aynı zamanda elektrik şebekesi gibi kritik altyapılara erişim sağlama çabası olduğunu söyledi.

Eylül ayında FBI, kameralar, video kayıt cihazları ve ev - ofis yönlendiricileri de dahil olmak üzere 200 bini aşkın tüketici cihazına kötü amaçlı yazılım yüklenmesini içeren geniş bir Çin hack operasyonunu bozduğunu duyurdu. Bu cihazlar daha sonra başka siber suçların işlenmesinde kullanılabilecek devasa bir virüslü bilgisayar ağı ya da botnet oluşturmak için kullanıldı.

Ekim ayında yetkililer, Çin ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının o zamanki başkan adayı Donald Trump ve aday arkadaşı Senatör JD Vance'in yanı sıra Demokrat aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilişkili kişilerin telefonlarını hedef aldığını söyledi. Öte yandan Çin, ABD'li yetkililerin Amerikalılara yönelik siber casusluk faaliyetlerinde bulunduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.