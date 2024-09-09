Ferrari, 500 bin euroluk elektrikli otomobilini yollarda test ediyor: Kanlı canlı görüntülendi

09 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:36

Ferrari, 2025'te piyasaya sürmesi beklenen elektrikli otomobilinin yollarda test etmeye başladı. İtalya'nın Maranello şehrinde kamuflajlı olarak görüntülenen aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağı da bir nebze de olsa anlaşıldı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, elektrikli otomobil pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre 2025 yılının sonlarına doğru çıkacak olan otomobil, İtalya'nın Maranello şehrinde test edilirken görüntülendi.

Carscoops'tan gelen görüntülerde araç her ne kadar tasarımın ifşa olmaması için kamuflajlanmış olsa da, coupe crossover bir modelin dev bir spor hatchback'e dönüştürülmüş bir versiyonu gibi gözüktüğü aktarılıyor. Ayrıca Maserati Levante gövdeye ve Ferrari Roma benzeri LED farlara da sahip.

Arka tarafta ise elektrikli arabalarda normalde gereği olmayan dörtlü egzoz boruları da göze çarpıyor. Carscoops'a göre şirket, bu boruları tamamen dekoratif amaçlı yerleştirmiş.

FERRARİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili dahili bilgiye sahip isimsiz bir kaynak kısa süre önce Ferrari'nin elektrikli otomobilinin 500 bin euronun (535 bin dolar) üzerinde bir maliyete sahip olacağını açıklamıştı. Eğer doğruysa bu durum, otomobilin çok daha niş bir kitleye hitap etmesine yol açacak.

Öte yandan aynı kaynak, lansman tarihi yakın olmasa da ikinci bir elektrikli otomobilin halihazırda geliştirmenin erken aşamalarında olduğunu öne sürdü.

Bu arada Ferrari'nin elektrikli aracı için fabrika kurulacak. Maranello'da açılacağı öngörülen bu fabrika, aynı zamanda içten yanmalı ve hibrit modellere de ev sahipliği yapacak ve üretim kapasitesinin 20 bin olması bekleniyor.