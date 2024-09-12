Ferrari, ilk elektrikli araç modelinin sahte V8 motor sesini dinletti

12 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:08

Ferrari, ilk elektrikli aracını test etmeye başladı ve test aracında sahte egzoz uçları ile yapay V8 motor sesi kullanıyor. Şirket, elektrikli araçlarında da geleneksel motor sesini koruyarak her modele özgü bir "ses imzası" oluşturmayı hedefliyor. İşte elektrikli Ferrari'nin "yalancı egzoz" sesi!

Ferrari, otomotiv dünyasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İtalyan süper spor otomobil üreticisi, 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ilk elektrikli aracını test aşamasına getirdi. Şu anda prototip aşamasında olan bu elektrikli araç, dış görünüşüyle dikkat çekse de henüz son haline kavuşmuş değil.

Test aracı, Ferrari Roma'nın zarif hatları ile Maserati Levante’nin SUV tasarımından izler taşıyor. Ancak görünüşe aldanmamak gerek, zira bu model şu an sadece bir test aracı ve bazı kısımları sahte donanımlarla donatılmış durumda.

ELEKTRİKLİ FERRARİ, SAHTE EGZOZ UÇLARINA SAHİP

Test aracının en dikkat çekici özelliklerinden biri, sahte egzoz uçları. Arka tampona yerleştirilen bu dörtlü egzoz uçları, adeta alüminyum folyoyla tutturulmuş gibi duruyor. Ancak esas ilginç olan, aracın çıkardığı yapay V-8 motor sesi. Ferrari’nin elektrikli aracı, gerçek bir V-8 motoru taklit eden bu yapay ses ile dikkat çekiyor.

Şirket, bu sesin araç sahiplerine sunulacak bir özellik olup olmayacağını henüz açıklamasa da, Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'nın açıklamaları bu teknolojinin tüm elektrikli Ferrari modellerinde yer alacağını işaret ediyor.

Ferrari, içten yanmalı motorlarla özdeşleşmiş bir marka olarak, elektrikli araçlara geçiş sürecinde bile geleneksel motor sesini korumayı hedefliyor. CEO Vigna, Ferrari'nin elektrikli araçlarının tamamen sessiz olmayacağını ve her bir modelin kendine özgü bir "ses imzası" olacağını belirtmişti.

Ferrari'nin bu yapay motor sesini geliştirmesinin arkasındaki nedenlerden biri de Avrupa Birliği'nin getirdiği yasal düzenlemeler. AB, elektrikli araçların yayaları uyarmak amacıyla belirli bir hızın altındayken ses çıkarmasını zorunlu kılıyor. Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) adı verilen bu sistem, elektrikli araçlarda motorun sessizliğini dengelemek için kullanılıyor.