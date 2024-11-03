Ferrari'nin hurda hali bile servet değerinde! Pas içinde kalmış 275 GTS, rekor fiyata satıldı

03 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:54

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, adeta servet değerinde fiyata sattığı araçlarıyla biliniyor. Ancak Ferrari, yalnızca sıfır araçlarıyla değil hurda halindeki klasik modelleriyle de dudak uçuklatan fiyatlara alıcı buluyor. Son olarak paslı bir 275 GTS modeli, rekor bir fiyata alıcı buldu.

En hızlı otomobiller belli oldu! Ferrari, Lamborghini ve Porsche şaşırttı

En hızlı otomobiller belli oldu! Ferrari, Lamborghini ve Porsche şaşırttı

Klasik otomobil dünyasında eşi benzerine az rastlanabilecek bir satış yaşandı. Ferrari​'nin en özel modellerinden biri olan 275 GTS, yılların izlerini taşıyan paslı hurda haliyle rekor fiyata alıcı buldu. Sadece 200 adet üretilen ve koleksiyonerler arasında büyük ilgi gören otomobil dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu.

FERRARİ'NİN HURDASI BİLE DEĞERLİ

1964 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve Ferrari'nin ikonik modelleri arasında yer alan 275 GTB'nin üstü açılır versiyonu olan Ferrari 275 GTS, 3.3 litrelik V12 motoru ve 260 beygir gücüyle dönemin en güçlü araçları arasındaydı ve 240 km/s hıza ulaşabiliyordu.

25 BİN DOLARDAN FAZLA FİYATA SATILDI

İlk olarak Amerika'da Luigi Chinetti Motors tarafından Bay Harris'e satıldı ve yıllar sonra bir hurdalık sahibi tarafından keşfedilerek Rudi Klein'ın koleksiyonuna katıldı. Ancak zamanla yıpranan ve sadece bir pas yığınına dönüşen aracın geriye kalan parçaları bile koleksiyoncular için oldukça değerli. Öyle ki, iyi durumdaki örnekleri 2 milyon euroya kadar alıcı buluyor.

Araçtan geriye kalan fotoğrafta da görülen paslı metal parçası, tam tam 25 bin 200 dolara (yaklaşık 870 bin TL) satılmayı başardı.