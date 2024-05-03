Ferrari'nin yeni canavarı: 819 beygirlik 12Cilindri tanıtıldı

03 May 2024 13:44 - Güncelleme : 03 May 2024 13:47

İtalyan devlerden Ferrari, en yeni ve en büyük önden çekişli motorlu Grand Tourer (GT) aracını tanıttı: 12Cilindri. İtalyanca "12 silindir" anlamına gelen otomobil, markanın ürün gamındaki 812 Superfast modelinin yerini alıyor.

819 BEYGİR GÜÇ: FERRARI 12CILINDRI

Muhtemelen isminden de tahmin edebileceğiniz gibi 12Cilindri, gücünü şirketin amiral gemisi olan 6,5 litrelik V12 motorundan alıyor.

Bu motorun kapasitesi yeni model için artırılmadı. Ancak yapılan türlü modifikasyonlar sayesinde 9.500 rpm'de 819 beygir güç ve 678 Nm tork üretebilecek hale getirildi.

İKİ SÜRÜMÜ BULUNUYOR

12Cilindri, 'Coupe' ve 'Spider' olmak üzere iki farklı sürümle temin edilebiliyor. Turbo ya da hibrit desteği bulunmayan lüks model, şirketten gelen verilere göre Coupe'da 0'dan 100'e 2,9 saniyede çıkabiliyor. Spider'da ise bu süre 2,95 saniye olarak belirtilmiş.

Elbette iki versiyon arasındaki tek fark 0-100 km hızlanma süresi değil. Ağırlığı 1.560 kg olarak paylaşılan Coupe modeli 7,9 saniyede 200 km/sa hıza çıkabilirken, 1.620 kg ağırlıktaki Spider'ın aynı hıza ulaşması 8,2 saniye sürüyor.

Aracın tasarımı diğer Ferrari'lerden oldukça farklı. Önden bakıldığında keskin farları, DRL'leri ve farlar arasındaki parlak siyah unsuruyla ikonik 365 GTB/4 Daytona'yı hatırlatıyor.

Ayrıca Ferrari, yeni otomobilin 812 Superfast'tan daha "sofistike" bir tasarım diline sahip olduğunu söylüyor.

Arka tarafta bastırma kuvvetini artırmak için 60 km/sa ile 300 km/sa arasında çalışan aktif aero elemanları var. Ferrari ayrıca alt gövdeyi verimli dikey yük oluşumunu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlamış ve motor bölmesindeki aşırı basıncı azaltmak için ön tekerleklerin arkasına panjurlar yerleştirmiş.

Dört tekerden bağımsız direksiyon sistemi ile donatılan Ferrari 12Cilindri, gücü yola sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ile aktarmakta.

FERRARI 12CILINDRI FİYATI NE KADAR?

Ferrari, 12Cilindri Coupe'nin fiyatını İtalya'da 395 bin euro, Spider'ın fiyatını ise 435 bin euro olarak açıkladı.