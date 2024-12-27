Fiat Türkiye, elektrikli araç kullanıcılarına özel e-Plus hizmetini duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

27 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:35

Fiat Türkiye, elektrikli araç kullanıcıları için geliştirdiği "e-Plus" hizmet paketiyle şarj, vale, transfer ve aksesuar gibi birçok alanda özel indirim ve avantajlar sunmaya başladı. İşte e-Plus hizmetinin fiyatı ve sunduğu özellikler.

Fiat Türkiye, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik geliştirdiği yeni hizmet paketi "e-Plus"ı resmi olarak duyurdu. Şirket, bu hizmet paketiyle elektrikli araç kullanımını daha kolay hale getirmeyi hedeflerken müşteri memnuniyetini de artırmayı amaçlıyor.

Fiat Türkiye’den yapılan açıklamada, "Fiat, ürün gamındaki elektrikli araç seçeneklerini artırırken e-Plus hizmet paketi ile elektrikli araç kullanım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor" ifadelerine yer verildi. Peki yeni e-Plus paketi ile sunulan ayrıcalıklar neler?

E-PLUS HİZMET PAKETİ NELER SUNUYOR?

Fiat'ın yeni e-Plus hizmet paketi, elektrikli araç sahiplerine birçok avantajı beraberinde getiriyor:

Ücretsiz mobil şarj hizmeti: Seyahat sırasında aracın şarjının bitmesi durumunda, kullanıcılar ücretsiz mobil şarj hizmetinden faydalanabilecek.

Seyahat sırasında aracın şarjının bitmesi durumunda, kullanıcılar ücretsiz mobil şarj hizmetinden faydalanabilecek. WAT anlaşmalı noktalarda indirim: WAT anlaşmalı şarj noktalarında yapılan işlemler için yüzde 5 indirim sağlanıyor.

WAT anlaşmalı şarj noktalarında yapılan işlemler için yüzde 5 indirim sağlanıyor. Araç transferi ve vale hizmeti: Yazlık bölgelere yönelik yüzde 50 indirimli araç transferi imkanı ve servis sırasında ücretsiz vale hizmeti sunuluyor.

Yazlık bölgelere yönelik yüzde 50 indirimli araç transferi imkanı ve servis sırasında ücretsiz vale hizmeti sunuluyor. Wallbox ve lastik indirimleri: Wallbox şarj ürünleri ve lastik satın alımlarında yüzde 10 indirim ile ücretsiz lastik depolama hizmeti veriliyor.

Wallbox şarj ürünleri ve lastik satın alımlarında yüzde 10 indirim ile ücretsiz lastik depolama hizmeti veriliyor. e-Plus paketine sahip kullanıcılar, sınırsız asistans ve çekici hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Aksesuar ve mekanik işlemlerde işçilik ve yedek parçaya yüzde 10 indirim uygulanıyor.

E-PLUS PAKETİ FİYATI VE SATIŞ DETAYLARI

Fiat e-Plus hizmet paketi, 5 bin TL + KDV fiyatıyla satışa sunuldu. Tabii ki de paket isteğe bağlı olacak. Yukarıda yer alan özel indirim ve avantaj gibi ayrıcalıklara sahip olmak istemiyorsanız satın almak zorunda değilsiniz.