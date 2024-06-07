Fiat'ın haziran çılgınlığı fiyatı dibe çekti! Yüzbinlerce TL'lik indirim devreye alındı

07 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:04

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Otomotiv dünyasının iddialı markalarından Fiat, Haziran 2024 itibarıyla geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Fiat, Egea sedan ve Egea cross modellerinde sunduğu cazip indirimlerle otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Mayıs ayında otomobil satışlarında 5'inci sıraya gerileyen İtalyan otomobil üreticisi, Egea modelinde 245 bin TL'ye varan indirimleri devreye sokarak, bu otomobili satın almak isteyen müşterilerini maddi olarak rahatlattı.

FIAT EGEA HAZİRAN 2024 FİYAT LİSTESİ:

Haziran ayında açıklanan verilere göre, ülkemizde satılan Egea modellerinin indirimli ve indirimsiz fiyatları şu şekilde;

Egea sedan modelleri:

EASY * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 969 bin 900 TL > 799 bin TL

EASY PLUS * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 997 bin 400 TL > 827 bin 400 TL

URBAN * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 1 milyon 24 bin 900 TL > 854 bin 900 TL

EASY * Dizel Manuel (1.3 M.Jet 95 HP) - 1 milyon 143 bin 900 TL > 899 bin 900 TL

Egea cross modelleri:

STREET * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 1 milyon 52 bin 900 TL > 899 bin 900 TL

URBAN * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 1 milyon 97 bin 900 TL > 944 bin 900 TL

LIMITED * Benzinli Manuel (1.4 Fire 95 HP) - 1 milyon 207 bin 900 TL > 1 milyon 54 bin 900 TL

STREET * Dizel Otomatik (1.6 M.Jet 130 HP DCT) - 1 milyon 361 bin 900 TL > 1 milyon 199 bin 900 TL

URBAN * Dizel Otomatik (1.6 M.Jet 130 HP DCT) - 1 milyon 406 bin 900 TL > 1 milyon 244 bin 900 TL

LOUNGE * Dizel Otomatik (1.6 M.Jet 130 HP DCT) - 1 milyon 461 bin 900 TL > 1 milyon 299 bin 900 TL

LIMITED GUVENLIK PAKET * Dizel Otomatik (1.6 M.Jet 130 HP DCT) - 1 milyon 546 bin 900 TL > 1 milyon 384 bin 900 TL

GSR ZORUNLULUĞU NEDİR?

Gazeteci Emre Özpeynirci, "Kuşkusuz 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek GSR zorunluluğunun da etkisiyle Fiat, stoktaki Egea'ları bir an önce eritmek istiyor." dedi.

Otomobil piyasasında 7 Temmuz 2024 tarihinde yeni dönem başlayacak. Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçlar bu tarihten itibaren satışına izin verilmeyecek.