Fiat'tan araba almak isteyenleri kuyruğa sokacak çılgın taksit kampanyası! Sıfır faizle 0 km Egea

06 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:57

Fiat, 2024 model Egea için başlattığı ekim ayı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi için yüzde 0 faiz oranıyla 12 ayda 8.333,33 TL taksit ödeme imkanı sunuluyor. Farklı kredi tutarları ve indirimlerle desteklenen kampanya, sınırlı sayıda 0 km Egea modellerini kapsıyor.

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

Türkiye otomotiv pazarının yıldızı Fiat, Egea modeliyle 2024 yılında otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Egea ailesi; Sedan, Cross ve Cross Wagon olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmakta. 2024 Egea, zengin donanım seçenekleri ve dikkat çeken kampanyalarıyla araç almayı düşünenlerin karşısına çıkıyor.

FIAT EGEA SEDAN, 4 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Fiat Egea Sedan; Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seçeneği sunarken, Cross modeli Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört donanım alternatifiyle geliyor. Cross Wagon ise yalnızca Lounge donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

2024 yılının ilk dokuz ayında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Fiat toplamda 100 bin 992 adet otomobil ve hafif ticari araç satışına imza attı. Markanın ekim ayı kampanyaları ise araç almayı düşünenleri heyecanlandıracak türden.

8 BİN TL TAKSİT ÖDEYEREK FIAT EGEA ALMA FIRSATI

Akşam'ın haberine göre, sadece 8.333,33 TL taksitle bir Egea sahibi olma fırsatı sunuluyor. Fiat tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 100 bin TL'lik kredi için 12 ay boyunca yüzde 0 faiz oranı ile 8.333,33 TL taksit ödemesi yapılıyor. Bu miktarı az bulanlar için daha yüksek kredi seçenekleri de mevcut.

Örneğin 250 bin TL kredi için aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla 12 ay boyunca 24.500,34 TL taksit, 300 bin 000 TL kredi için ise yüzde 2,33 faiz oranıyla 12 ayda 30.201,12 TL taksit ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyanın 2 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olduğunu ve yalnızca sınırlı sayıdaki 2024 model Egea araçları kapsadığını da belirtmek gerek.

Fiat'ın ekim ayı kampanyaları yalnızca taksit avantajlarıyla sınırlı değil. Araç modeli ve donanım seçeneklerine göre farklılık gösteren indirim oranları da tüketicilerin ilgisini çekecek nitelikte. 150.000 TL'ye varan nakit indirim, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden uygulanıyor. Metalik renk ve ekstra donanım seçeneklerini kapsamıyor.

EGEA MODELLERİNİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ VE KAMPANYALI FİYATLAR

Fiat Egea ekim ayı kampanyaları, araçların güncel fiyatlarını da merak ettiriyor. 5 Ekim 2024 tarihli fiyat listesine göre bazı modellerin kampanyalı fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan Easy ekim ayı fiyat listesi:

1.4 Fire 95 HP (Manuel, Benzinli): 989.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 859.900 TL

1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel, Benzinli): 1.029.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 899.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP (Manuel, Dizel): 1.163.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 984.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik, Elektrikli-Benzinli): 1.457.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 1.360.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel, Dizel): 1.262.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: Yok

1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik, Dizel): 1.325.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: Yok

1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik, Dizel): 1.365.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Yok

Egea Cross Street ekim ayı fiyat listesi:

1.4 Fire 95 HP (Manuel, Benzinli): 1.072.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 939.900 TL

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ (Manuel, Benzinli): 1.122.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 989.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ (Otomatik, Dizel): 1.431.900 TL, Kampanyalı Fiyat: 1.289.900 TL

Egea Cross Wagon ekim ayı fiyat listesi: