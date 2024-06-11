Fillerin bir özelliği daha ortaya çıktı: Araştırmacılar 'insanlara çok benziyor' diyerek duyurdu

11 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:59

Bilim insanları filler arasında insan benzeri bir davranış gözlemledi: Birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar.

Daily Mail'in haberine göre, ABD'deki Colorado Eyalet Üniversitesi'nden (CSU) araştırmacılar Kenya'daki fillerden 470 benzersiz ses kaydederek farklı gümbürtüleri ve ses perdelerini yakaladı.

Makine öğrenimini kullanan ekip, çağrıların hangi fille iletişim kurduklarına bağlı olarak benzersiz bir melodi içerdiğini buldu.

Ekip, bu seslerin farklı isimlere karşılık geldiği teorisini test etmek için sesleri sürülere dinletti ve isimlendirilen fil bir ses çıkararak ya da konuşmacıya yaklaşarak yanıt verdi.

FİLLER SOYUT DÜŞÜNME YETENEĞİNE SAHİP OLABİLİR

Bulgular, fillerin soyut düşünme yeteneğine sahip olabileceğini ve bu durumun onları daha önce düşünülenden çok daha sosyal olarak karmaşık memeliler haline getirdiğini gösteriyor.

CSU'dan çalışmanın baş yazarı Dr. Michael Pardo, şöyle konuştu: "Yunuslar ve papağanlar, muhatabın imza çağrısını taklit ederek birbirlerine 'isimle' sesleniyor. Buna karşın, verilerimiz fillerin birbirlerine hitap etmek için alıcının çağrılarını taklit etmeye dayanmadığını, bunun insan isimlerinin çalışma şekline daha çok benzediğini gösterdi."

FİLLER İNSANLARA ÇOK BENZİYOR

Daha önceki araştırmalar, fillerin merhamet göstermek, yas tutmak ve yavrularını uzun yıllar boyunca büyütmek gibi insan özelliklerine sahip olduğunu ortaya koydu. Son keşifle birlikte filler, birbirlerini isimleriyle çağırdıkları bilinen üçüncü canlı olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacılar, Samburu Ulusal Koruma Alanı ve Amboseli Ulusal Parkı'nda 14 ay süren incelemeleri sırasında 101 ayrı fili kaydettiler. Fillerin dikkatlerini çekmek için isim kullandıklarını teyit etmek amacıyla, birbirlerine seslenişlerini oynatırken makine öğrenimi teknolojisinden yararlandılar.

Çağrıları, yaş, cinsiyet, duygusal durumu ve davranışsal bağlamı da dahil olmak üzere pek çok bilgi aktarıyordu. Hayvanların birbirlerini tanımladıklarından şüphelenen ekip, şüphelerini doğrulamak için kayıtları dinletti ve fillerin kendileri için yapılan çağrıya 'enerjik' bir şekilde yanıt verdiklerini belirledi.

İSİMLERİNİ TANIYORLAR

Araştırmacılar, ekip fillere kendilerine yönelik olmayan çağrıların kayıtlarını dinlettiğinde, hayvanların tepki vermediğini, bunun da isimlerini tanıdıklarını gösterdiğini söyledi.

Şu anda Cornell Üniversitesi'nde çalışan Pardo, "Muhtemelen ses kaydı karşısında geçici olarak kafaları karıştı ama sonunda bunu garip bir olay olarak görmezden gelip hayatlarına devam ettiler" dedi.