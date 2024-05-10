Film değil, gerçek: Ay'da tren yolculuğu resmen başlıyor

10 May 2024 16:18 - Güncelleme : 10 May 2024 16:20

Çantanızı valizinizi hazırlayın! SpaceX, Ay ve Mars'a yolculuk için rezervasyonlara başladı

Çantanızı valizinizi hazırlayın! SpaceX, Ay ve Mars'a yolculuk için rezervasyonlara başladı

Hem ülkeler arası hem de şehirler arası yolculuklarda kullanılan ulaşım yöntemlerinden bir tanesi olan trenler, bu sefer Dünya'nın uydusu Ay'da inşa ediliyor.

Her ne kadar kulağa bir bilim kurgu romanının sayfalarından fırlamış gibi gelse de bu fikir, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar" (NIAC) projesinin bir parçası olacak.

Daily Mail'in haberine göre, Flexible Levitation on a Track (FLOAT) adı verilen projede, her gün Ay yüzeyinde 100 tona kadar malzeme taşımak için havaya yükselen manyetik robotlar kullanılması planlanıyor.

NASA MÜHENDİSİ 2030 YILINI İŞARET ETTİ

Projeyi geliştiren ekip, bu sayede Ay'da çıkarılan kaynakların güvenilir ve otonom bir şekilde taşınmasını sağlayacağına inanıyor.

Proje lideri Dr. Ethan Schaler, Ay'da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığına imkan tanıyacak ilk Ay demiryolu projesini inşa etmeyi planladıklarını belirterek, "Dayanıklı, uzun ömürlü bir robotik taşıma sistemi, 2030'larda sürdürülebilir bir Ay üssünün günlük operasyonları için kritik öneme sahip olacak" dedi.

DÜNYADAKİ RAYLI SİSTEMLERDEN FARKI NE?

Dr. Schaler'e göre, dünyadaki demiryollarının aksine, Ay'daki raylı sistemlerde doğrudan uydunun yüzeyine açılabilen esnek yollar kullanılması planlanıyor. Bu sayede kolayca toplanıp başka bir yere taşınabileceği belirtiliyor.

SPACEX, AY VE MARS'A YOLCULUK İÇİN ADIM ATTI

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde insanlı uzay uçuş programında rezervasyonlara başladı. Dünya yörüngesi, Ay, Mars ve uzay istasyonuna yapılacak uçuşlar 2024 yılının sonlarına doğru başlayacak. Yolcuları Falcon 9 veya Starship taşıyacak.