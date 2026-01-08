Menü Kapat
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

Ocak 08, 2026 11:49
1
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

Güney Kore'nin yerli kendi imkanlarıyla geliştirdiği KF-21 Boramae, bu yıl seri üretime giriyor. Açıklanan birim fiyatlar, uçağı Batılı rakiplerine karşı ciddi bir maliyet avantajıyla öne çıkarıyor.

Güney Kore savunma sanayii, merakla beklenen KF-21 Boramae için birim maliyetleri kamuoyuyla paylaştı. Resmî sınıflandırmaya göre 4.5 nesil olarak konumlanan uçak, özellikle yüksek fiyatlarıyla bilinen Batılı savaş uçaklarına daha erişilebilir bir alternatif olmayı hedefliyor.

2
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

Yetkililer, KF-21’i ABD yapımı beşinci nesil platformların birebir muadili olarak değil, onları tamamlayan bir unsur şeklinde tanımlıyor. Savunma odaklı “Bon Game 2” programında açıklanan veriler de bu yaklaşımı doğrular nitelikte.

3
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

İKİ FARKLI KONFİGÜRASYON, İKİ AYRI FİYAT

Paylaşılan bilgilere göre KF-21 için iki ana konfigürasyon bulunuyor:

Block 1: Hava üstünlüğü ve hava savunma görevlerine odaklanan bu sürümün birim fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar. Güney Kore Hava Kuvvetleri için 2026–2028 döneminde 40 adet üretim planlanıyor.

Block 2: Çok amaçlı görev kabiliyeti, uzun menzilli mühimmat taşıma ve gelişmiş taarruz yetenekleriyle öne çıkan bu versiyonun fiyatı ise yaklaşık 112 milyon dolar. Uzmanlara göre fiyat artışı, gövdedeki köklü bir değişimden ziyade entegre edilen silah sistemleri ve artan görev kabiliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu blok için 80 uçak öngörülüyor.

4
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

“MALİYET-PERFORMANS” KOZUNU MASAYA KOYDU

Güney Koreli savunma analistleri, KF-21’in en güçlü yanının açıkçası maliyet-performans dengesi olduğunu vurguluyor. Modern gövde tasarımı, düşük görünürlük özellikleri ve yerli üretim AESA radara rağmen uçağın fiyatının görece düşük tutulabilmesi dikkat çekiyor.

5
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

Karşılaştırma yapıldığında tablo daha da netleşiyor. Örneğin F-35 Lightning II veya Dassault Rafale gibi Batı menşeli modern savaş uçaklarının ihracat fiyatları, yabancı alıcılar için 180–200 milyon dolar bandına kadar çıkabiliyor. Bu fark, KF-21’i bütçe hassasiyeti olan ülkeler için doğal olarak cazip kılıyor.

6
Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

ULUSLARARASI İLGİ GİDEREK ARTIYOR

KF-21’in, beşinci nesil uçakların yeteneklerine ne ölçüde yaklaştığı askerî çevrelerde hâlâ tartışma konusu. Ancak şu nokta net: rekabetçi fiyat etiketi, uçağın elini güçlendiriyor. İlk etapta Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan platform, şimdiden küresel pazarda radar altına alınmış durumda.

