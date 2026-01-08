Fiyatı belli oldu: F35’in yarı fiyatı KF-21’in savaş uçağı

İKİ FARKLI KONFİGÜRASYON, İKİ AYRI FİYAT

Paylaşılan bilgilere göre KF-21 için iki ana konfigürasyon bulunuyor:

Block 1: Hava üstünlüğü ve hava savunma görevlerine odaklanan bu sürümün birim fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar. Güney Kore Hava Kuvvetleri için 2026–2028 döneminde 40 adet üretim planlanıyor.

Block 2: Çok amaçlı görev kabiliyeti, uzun menzilli mühimmat taşıma ve gelişmiş taarruz yetenekleriyle öne çıkan bu versiyonun fiyatı ise yaklaşık 112 milyon dolar. Uzmanlara göre fiyat artışı, gövdedeki köklü bir değişimden ziyade entegre edilen silah sistemleri ve artan görev kabiliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu blok için 80 uçak öngörülüyor.