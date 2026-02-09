Menü Kapat
Teknoloji
Flickr kullanıcı verileri sızdırıldı: Hesabınız varsa hemen kontrol edin

Fotoğraf paylaşım platformu Flickr, üçüncü taraf bir e-posta sağlayıcısında yaşanan açık nedeniyle kullanıcı verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Sızdırılan bilgiler arasında isimler, e-posta adresleri, IP numaraları ve konum verileri yer alırken, kredi kartı bilgilerinin güvende olduğu belirtildi.

Bir dönemin popüler fotoğraf paylaşım platformlarından Flickr, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısında meydana gelen nedeniyle kullanıcı verilerinin sızdırıldığını duyurdu. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çalıştığı e-posta sağlayıcılarından birinde ortaya çıkan hata, hassas kullanıcı kayıtlarının ifşa olmasına yol açtı.

Flickr kullanıcı verileri sızdırıldı: Hesabınız varsa hemen kontrol edin

HANGİ VERİLER TEHLİKEDE?

Flickr yönetimi, sızıntıdan tam olarak kaç kullanıcının etkilendiğine dair net bir sayı paylaşmadı. Ancak sızdırılan verilerin kapsamı oldukça geniş. Hackerların eline geçen bilgiler arasında üyelerin gerçek isimleri, e-posta adresleri, hesap türleri ve Flickr kullanıcı adları yer alıyor.

Ek olarak vatandaşların IP adreslerinin, genel konum verilerinin ve site üzerindeki aktivite günlüklerinin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Platform yetkilileri, kart numaralarının ve şifrelerin ise saldırıdan etkilenmediğini ve finansal verilerin güvende olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
#güvenlik açığı
#veri sızıntısı
#Kullanıcı Verileri
#Flickr
#E-posta Sağlayıcı
#Teknoloji
