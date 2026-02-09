Flickr kullanıcı verileri sızdırıldı: Hesabınız varsa hemen kontrol edin

Bir dönemin popüler fotoğraf paylaşım platformlarından Flickr, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısında meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle kullanıcı verilerinin sızdırıldığını duyurdu. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çalıştığı e-posta sağlayıcılarından birinde ortaya çıkan hata, hassas kullanıcı kayıtlarının ifşa olmasına yol açtı.

HANGİ VERİLER TEHLİKEDE?

Flickr yönetimi, sızıntıdan tam olarak kaç kullanıcının etkilendiğine dair net bir sayı paylaşmadı. Ancak sızdırılan verilerin kapsamı oldukça geniş. Hackerların eline geçen bilgiler arasında üyelerin gerçek isimleri, e-posta adresleri, hesap türleri ve Flickr kullanıcı adları yer alıyor.

Ek olarak vatandaşların IP adreslerinin, genel konum verilerinin ve site üzerindeki aktivite günlüklerinin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Platform yetkilileri, kart numaralarının ve şifrelerin ise saldırıdan etkilenmediğini ve finansal verilerin güvende olduğunu vurguladı.