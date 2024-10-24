Ford CEO'su Jim Farley, Xiaomi'nin ilk elektrikli aracını kullandı! Yorumları şaşırttı

24 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:38

Ford CEO'su Jim Farley, Çinli elektrikli araç üreticilerini otomotiv sektörü için varoluşsal bir tehdit olarak görüyor ve rakiplerini bu konuda sık sık uyarıyor. Altı aydır Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı olan SU7 modelini test eden Farley'in modelle ilgili yorumları şaşırttı.

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Ford​ CEO​'su Jim Farley, altı aydır Çinli teknoloji devi Xiaomi​'nin ilk elektrikli aracı SU7​ modelini kullanıyor. Sık sık Çinli elektrikli araç üreticilerini sektör için "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiren ve rakiplerini bu konuda uyaran Farley, Xiaomi SU7'den "Harika" sözüyle bahsetti.

"ÇİNLİ ÜRETİCİLER VAROLUŞSAL BİR TEHDİT"

Çin'in elektrikli araç sektöründe büyük bir güç olduğu sır değil. Bu yılın başlarında Çin'i ziyaret eden Farley, Çinli otomobil üreticilerinin teknolojik gelişimini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Rakiplerini Çinlilerle rekabet edemezlerse "gelirlerinin yüzde 20 ila yüzde 30'unun risk altında olacağı" konusunda uyardı.

FARLEY, XİAOMİ'NİN İLK ELEKTRİKLİ ARACI SU7'Yİ KULLANDI

Jim Farley'in altı aydır kullandığı Xiaomi SU7, Çinli akıllı telefon devinin ilk kendi geliştirdiği elektrikli aracı olarak tanıtıldı. Araç normalde Çin dışında satışa açık değil. Ancak Farley'e özel olarak Şanghay'dan Chicago'ya getirtildi.

Ford CEO'su, Fully Charged Podcast yayınında yaptığı açıklamada, aracın performansından fazlasıyla memnun kaldığını, kullanmayı bırakmak istemediğini ve Xiaomi'nin bir "endüstri devi" olduğunu belirtti. Ayrıca Çinli şirketin "otomobil şirketlerinden çok daha güçlü bir tüketici markası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.